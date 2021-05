Un voto por el PVEM en el Distrito 15 es un voto seguro: Osbaldo Santillán

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM). -En el Distrito 15 se requiere del voto por el Partido Verde para alejar cualquier intento de trampas y juegos perversos, y así evitar la tentación autoritaria de algunos grupos y sus aliados del PRIAN, así lo aseveró el candidato a diputado local por el 15 Distrito Osbaldo Santillán y su suplente Armando García meza.

Durango vive una situación complicada provocada por los partidos de siempre, pues ellos desde el Congreso dejaron en el olvido a la gente del campo, productores, mujeres y jóvenes, a todos los sectores de la sociedad dejaron de lado, menos a sus allegados, recalcaron.

A su vez Armando García, comentó que no sabía con qué cara vienen esos partidos a pedir el voto, aun sabiendo que no cumplieron sus compromisos, no volvieron a las comunidades, pero les digo que su provocación la vamos a contestar con votos, les vamos a responder en las urnas, vamos a pedirle al pueblo de Mezquital, Poanas, Súchil, Nombre de Dios y Vicente Guerrero que voten solo por el Verde.

Municipios El partido Verde la mejor opción para el futuro del distrito 15°: Osbaldo Santillán Osbaldo Santillán al hacer uso de la palabra, dijo que si estaban juntos pondrían fin al régimen de corrupción que ha provocado retraso en el desarrollo de su región, “por eso le pedimos a la gente su voto, para que el presupuesto llegue a quien más lo necesita, a la gente del campo, a los adultos mayores, en infraestructura, salud y ampliar el padrón en programas del bienestar, por eso este 6 de junio la boletas que reciban en la casilla, márquenlas por el verde”, detallo.

El candidato suplente Armando García, enfatizó en él no se dejen engañar, la ciudadanía sabe perfectamente que este proyecto del partido Verde en el distrito 15 va a la cabeza en todos los municipios. “Un voto por el verde es un voto seguro, saben que votar solo por el verde es con el fin de que obtener un triunfo contundente el próximo 6 de junio y así evitar que los partidos de siempre tengan opción de impugnar las elecciones”.