¡Una burla! Funeraria duranguense pone cuerpo en pequeño ataúd; expresan indignación

Cuando una persona muere dicen que ya va a descansar en paz, sin embargo, es el momento en que el sufrimiento y dolor por su partida se apoderan de sus familiares y amigos. Si bien la muerte es parte del ciclo de vida, y a todos les pasará, hay situaciones externas que podrían complicar aún más el triste momento.

Cuando parece que las cosas no podrían estar peor, llegan casos como el de la Tía Mary, como se hace llamar en Facebook una mujer dedicada a las ventas que hoy sufre por la partida de su padre, pero que se enfrenta a la par a un mal servicio en una funeraria local. “¿Creen que es un ataúd acorde y digno?. Ni para él, ni para nosotros como familia. Funeraria Monte Albán, pésimo servicio, paquetes engañosos”, escribió en sus redes sociales y acompañó su texto con una fotografía que ha conmovido a todo Durango.

En la imagen se ve desde un costado de la sala funeraria el cuerpo de su padre, quien sobresale por mucho del pequeño ataúd que le dieron con el paquete que adquirió la mujer en cuestión. Tiene encima una tela blanca, que alcanza a cubrir la mitad del cuerpo.

La cruda imagen ha dado la vuelta en las redes sociales, donde todos los comentarios reclaman el mal servicio brindado a una familia en un momento tan complicado.

En una primera transmisión expuso que pese a ya haber pagado el servicio, éste no fue el correcto, y aunque trató de hablar con la gerente, ésta no accedió; mientras ella buscaba la manera de dar una mejor despedida a su padre, su cuerpo se iba descomponiendo.

"Me ofrecieron en el paquete una mini caja, he tratado de hablar con los superiores, la gerente sí me atendió pero de mala gana, y no no quieren decirme con quién vaya. No es justo lo que están haciendo".

Este miércoles, horas después de la publicación de su fotografía, la Tía Mary realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Facebook. En el video de 30 minutos de duración expuso que tras la publicación de la imagen la familia ha sido acosada por mensajes en las redes sociales, y acusa burla y mofa de los mismos empleados de la funeraria.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Siguen lucrando todavía con todo lo que nos hicieron respecto al servicio. Gracias a Dios llegue a Latinoamericana Recinto Funeral Durango, les expuse lo que estaba pasando y fueron muy humanos”, contó desde las instalaciones de la nueva empresa.

“Las funerarias aprovechan el momento por el que estamos pasando para hacernos más cargos, las personas de Funerales Monta Albán están publicando una fotografía de que ya cambiaron el cuerpo de mi papá, sí lo cambiaron, pero decían que era un ataúd prestado, porque era usado normalmente para cremación”.