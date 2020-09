Uniformes escolares se entregarán en inicio de clases presenciales: Jaime Rivas

El Gobierno del Estado de Durango en ningún momento va a desconocer la obligación legal que tiene de llevar a cabo la entrega de uniformes escolares y en cuando se reincorpore el esquema de clases presenciales, se buscará la manera de entregar puntualmente la ropa escolar, precisó el Secretario de Bienestar Social del Estado de Durango, Jaime Rivas Loaiza, quien a la vez aclaró que en este momento la administración no cuenta con los recursos etiquetados para este rubro, mismos que fueron canalizados a atender cuestiones prioritarias de la pandemia, como salud y alimentación, en un circunstancia en la que la entidad no ha recibido el apoyo de parte del Gobierno Federal.

El funcionario estatal expuso lo anterior, al referir la propuesta formulada por el legislador de Morena, Otniel García Navarro, quien ha dicho que los recursos originalmente destinados a la compra de uniformes escolares, que se reprogramen para la adquisición de aparatos electrónicos, como tabletas, para beneficiar a aquellas familias que carecen de este tipo de herramientas para el desarrollo escolar.

Al abordar el asunto, Jaime Rivas señaló que la propuesta es buena, “solamente que hay un dato que lo debe conocer el diputado, en el sentido de que el recurso etiquetado para uniformes escolares, como ya lo he señalado en otras ocasiones, es virtual para la Secretaría. Se nos informa que hay suficiencia presupuestal para el ciclo escolar, con 155 millones de pesos, para cubrir un universo de cerca de 500 mil uniformes”.

Sin embargo, resulta que se vino la complicación de la contingencia sanitaria a finales de marzo, que es cuando se empiezan a hacer los movimientos tendientes a los programas de licitaciones.

Explicó a la vez: “Estamos hablando de un recurso propio del Estado, proveniente de los impuestos que se cubren por el desarrollo de actividades económicas, y como también la economía se vino a piso, no hubo ingresos”.

A ello hay que añadir –continuó- que el Estado tuvo que echar mano de los recursos de donde pudo para cubrir el tema de la pandemia, porque es importante marcar que primero es la salud que cualquier otro aspecto.

Se tenía que atender también el problema alimentario y fueron dos prioridades que se han estado atendiendo puntualmente.

Aquí, el Secretario Rivas Loaiza asentó específico que el Estado en ningún momento va desconocer la obligación legal que tiene de llevar a cabo la entrega de uniformes escolares.

Sin embargo –subrayó-, hay que anotar que el Gobierno Federal no ha apoyado en absoluto para atender la contingencia epidemiológica y lo que se ha hecho hasta ahora, apoyando a la población, ha sido con recursos propios del Estado; “consecuentemente, en una circunstancia como lo que estamos pasando, el Ejecutivo del Estado tiene que echar mano de donde pueda y de donde tenga”.

Por lo pronto en este momento no son necesarios los uniformes y el planteamiento presentado por el diputado de Morena, es bueno, es correcto que los estudiantes cuenten con las ventajas electrónicas para su desempeño académico, solamente que ese recurso no lo tenemos ahorita, no está etiquetado, quiero pensar que el Ejecutivo dispuso de ese recurso para atender el tema de salud; “terminada la pandemia, reincorporándose la actividad escolar de manera presencial, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Bienestar vamos a buscar la manera para atender la obligatoriedad de la entrega de uniformes escolares”.

El tema que el legislador Otniel García Navarro plantea tendrá que etiquetarse y darle sustento financiero, contar con un presupuesto especial que de momento no lo tenemos; “la idea no es mala, pero el recurso destinado al asunto de uniformes escolares, no lo tenemos”.