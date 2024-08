Universitarios duranguenses se amparan contra nivel de inglés solicitado

Al menos nueve amparos tramitados por estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (FADERCIPOL) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), han sido aceptados, debido a que les fue condicionado el ingreso al sexto semestre por no acreditar un porcentaje de inglés.

De acuerdo con el presidente de la Sociedad de Alumnos de la institución educativa, Aldo Gamaliel Quintero, en el plan de estudios vigente, mismo que fue revisado y avalado por la UJED, materias como el inglés no tiene una calificación, y aunque reconoce que sí debe ser acreditado, “no te pueden prohibir la inscripción porque simplemente no es obligatoria la materia”, comentó.

Dijo estar de acuerdo con que el inglés es un idioma que hoy en día es indispensable en la formación profesional, sin embargo cuestionó la forma en la que se maneja el sistema que lejos de ayudar al alumno, lo perjudica, ya que además la ambigüedad en la información, se lucra con la serie de cursos que se ofertan en la Facultad y en cuyo caso solo sirve para demostrar que lo pagaste, pero no te garantiza el aprendizaje.





“Ponen a los maestros a darles clases virtuales y les dejan a veces un trabajo nada más para ir pasando, pero cuando deben presentar el examen para acreditar el nivel de inglés requerido, se dan cuenta que no saben nada”, dijo el representante de los alumnos, quien ha optado por dar clases gratuitas a aquellos y prepararlos para ese examen final que les solicitan.

Asimismo informó que existen unas clases que se ofrecen de manera gratuita, sin embargo normalmente estas se dan en horarios que no son factibles, pues muchos trabajan o son padres de familia, de ahí el interés por darle seguimiento a las demandas de los propios estudiantes, y ante la negativa de darle solución al problema, se recurre a los medios de comunicación.

“Si tú pagas tu curso, te da derecho a pasar al siguiente semestre, aunque no aprendas. Llega el momento en el que te exigen tu examen en la Escuela de Lenguas y no vas a pasarlo”, dijo.

Aunque se ha recurrido a la rectoría, la autoridad señala que no tienen facultades para intervenir en ese tema, ya que cada unidad académica es autónoma en ese sentido; lo mismo en la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED); mientras que el director, Rafael Mier Cisneros, no se ha querido sentar a dialogar con ellos y poner solución al tema, pues solo la FADERCIPOL y la Facultad de Veterinaria, tienen ese problema.

Algunos testimonios incluidos en los amparos a los que este medio tuvo acceso, advierten que ya han perdido varios semestres en los que se ha pagado una inscripción de mil 905 pesos sin que este dinero sea devuelto al estar bloqueado en el sistema por no haber acreditado el inglés.

“Recurrió como última opción a tomar clases de inglés en donde se me daba mi certificado de OXFORD con el nivel que necesitaba y al entregarlo en la facultad me comentaron que solo se aceptaba si iba cotejado por la Facultad de Lenguas de la UJED y no me fue aceptado”.