Urge atender educación en zonas indígenas: Elvira Barrantes

La presidente del DIF Estatal, Elvira Barrantes, reconoció las severas carencias que viven comunidades en la zona rural de difícil acceso en la entidad, donde adolecen de todos los medios de comunicación y por ende, no tendrán las facilidades que el resto de la población para acceder al formato de educación a distancia obligado por la contingencia sanitaria.

Hizo un llamado al Gobierno federal para que contemple este desafío y desarrolle acciones para brindar soluciones a toda estas personas, “no nada más es bajar la señal, porque la gente ¿cómo se conecta?”, cuestionó la entrevistada al referirse a las dificultades de estas comunidades.

En charla para El Sol de Durango, la presidente del DIF Estatal mencionó que ayer mismo estuvo en la zona de Tamazula, donde confirmó la situación de la comunidad que no cuenta con ninguna tecnología para adentrarse en la educación con el inicio del nuevo ciclo escolar dentro de la nueva normalidad a la que ha orillado la pandemia.

“El problema es real, y ahí deberíamos poner un programa que atienda esta población específica, que no cuenta con los beneficios o ventajas de la tecnología”, y agregó que la federación debería observar una participación importante en este sentido.

Informó que el pasado jueves se trasladaron a Tamazula y ahí los niños no tienen computadora, no tienen acceso a televisión de paga, no hay internet, “entonces, ¿cómo le vamos a hacer?”.













