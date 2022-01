Urge que gobierno federal ejerza recursos extraordinarios: Canaco

Urgente que el gobierno federal ejerza recursos económicos extraordinarios en el estado de Durango, el gobierno estatal ya no tiene dinero para hacerlo y el municipal mucho menos, mientras tanto la economía de todos los duranguenses decrece, declaro Mauricio Holguín Herrera.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Durango, dijo que las expectativas del sector empresarial, era una cuesta de enero que se extendería hasta febrero, sin embargo, las condiciones se han complicado al retroceder al semáforo epidemiológico naranja y con altos riesgos de llegar al rojo.

Indicó que la única forma de que la economía de los duranguenses mejore, será con el apoyo del gobierno federal, de que ejerza recursos extraordinarios al presupuesto de egresos que se le otorgo al estado de Durango.

Sostuvo que el gobierno estatal no tiene dinero para ejercer y provocar que haya flujo en la entidad, y si se habla de los municipios estos están más imposibilitados, pues dependen del ejecutivo estatal.

Holguín Herrera, declaró que, aunque no han registrado cierre de establecimientos, muchos están con altas posibilidades de cerrar, no tienen liquidez, están endeudados y no hay ventas con las que puedan pagar, urge flujo en la entidad, finalizó