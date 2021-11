USICAMM no ha ayudado al sistema educativo en el país: Montes

La Unidad del Sistema para la Carrera de las maestras y maestros (USICAMM), no ha ayudado al sistema educativo en el país, al contrario es una piedra en el camino, porque hay déficit de maestros en las escuelas, manifestó Rafael Montes Hernández dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección 44 en Durango.

Dijo que no se mandan a los maestros que se requieren, porque luego de la solicitud se tiene que enviar a México, esperar a que regrese a Durango, y luego a buscar a la persona, pero se lleva mucho tiempo, sobre todo cuando son incapacidades por alguna enfermedad o situación de salud, ya cuando encuentran a la persona, ya casi es momento de que regrese el docente de incapacidad.

Aseguró que muchos grupos en este momento de diferentes escuelas y niveles se encuentran “solos” sin maestro, y la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) argumenta siempre que no se puede hacer nada pues todo está en manos del USICAMM.

Explicó por ejemplo, en una secundaria de El Salto, donde es el director, falleció un docente, y no se han repuesto esas horas, porque no han encontrado a personas que se quieran ir a trabajar allá, entonces no se resuelve la situación, y los únicos perjudicados son los alumnos.

También en el caso de los procesos de basificaciones de compañeros, dijo que tienen años cubriendo, no se les da ninguna respuesta, el proceso administrativo ha sido demasiado tardado.

Otra de las situaciones que se presentan, es que tienen problemas para subir su documentación a la plataforma, y hay gente que no se puede inscribir, porque el sistema no se lo permite, entonces concluyó que más allá de ser una buena herramienta, debería mejor desaparecer.