"Va por Durango" interpondrá denuncia por supuestas despensas encontradas en la colonia Anáhuac

La coalición “Va por Durango” preparan documentación para interponer una queja ante las autoridades electorales en torno al tema de las supuestas despensas de la Colonia Anáhuac en la ciudad de Durango.

En conferencia de prensa los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez, Rubén Escajeda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Miguel Ángel Lazalde del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer su postura ante los hechos sucedidos el pasado fin de semana, donde simpatizantes del Partido del Trabajo denunciaron que en un domicilio particular existían despensas que pertenecían a la candidata de la coalición por el cuarto distrito Gaby Hernández.

Verónica Pérez enfatizó “ en nuestro país los dichos populares contienen la sabiduría del pueblo, como el que dice -las cosas caen por su propio peso- y así es, los hechos provocados por parte de la oposición confirman que no traen nada... están hechos de papel”.

Aseguró que “Va por Durango” sigue firme, y denunció que hace unos días encontraron a un integrante de Morena que retiraba la publicidad de la candidata Gina, mismo acto que se replicó con el candidato Ricardo Pacheco.

“Lo más reciente fue hacer un plantón y exigir que se abriera una casa particular en la Colonia Anáhuac, por supuestamente tener despensas de la candidata Gaby” donde no se encontró nada, “no nos van a encontrar en la provocación, no nos van a encontrar en la descalificación, no nos van a encontrar a en las campañas sucias”.

Por su parte el presidente estatal del PRD, dejó claro que la coalición “Va por Durango” realiza un llamado a la sensatez de la ciudadanía y subrayó que no se deben dejar confundir por actores políticos que dicen pertenecen al pueblo “ya que ejemplos hay muchos que nos les importa la gente”

Añadió que los candidatos de dicha alianza política han demostrado con hechos el amor a su tierra y gente, pues la ciudadanía los conoce y están comprometidos con el estado.

Rubén Escajeda enfatizó que la coalición está avanzando paso a paso y puntualizó que estarán pendientes para que la autoridad realice lo propio, adelantó que en Morena existe una crisis en su interior pues recibió un documento de la regidora de Cuencamé, Luz María Montoya Quiroz, quien les pide incorporarse a la fracción priista de dicho municipio.

Para finalizar el priista enfatizó que los tres partidos estarán atentos para evidenciar las pifia y desatinos que realicen los otros partidos en su contra.