Valoran implementar ruta rosa para frenar acoso en el transporte público

Para prevenir el acoso a las mujeres en el transporte público de Durango capital, se ha considerado implementar una ruta rosa para puras mujeres, con servicio en horas pico y que viajen con mayor seguridad, el problema que se tiene que considerar, es que la ciudadanía sale a la misma hora para sus escuelas y trabajos y se van a querer subir, por eso, por el momento en todas las unidades ya están marcados 8 espacios para mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así lo manifestó el secretario General de los Choferes de la Alianza, Raúl Medina Samaniego.

Recordó que anteriormente en el Sindicato de la Alianza se contaba con unos taxis pintados de rosa, exclusivos para mujeres, donde las conductoras también eran mujeres, precisamente para ofrecer mayor confianza a las usuarias, sin embargo, indicó que se usaban poco, entonces no resultaba una buena operación para las conductoras por lo que después de un tiempo decidieron pintar de nuevo la unidad de color blanco, para llevar a todas las personas.

“Nosotros somos los que iniciamos eso de los taxis rosas, pusimos radio, convocamos a las conductoras”, lamentablemente no los utilizaban, y no creo que haya sido por cuestión de identificación, estaban rosas y se veían las conductoras, nosotros cumplimos, no somos autoridad, pero hacemos esto para apoyar en la seguridad de las mujeres, porque en coordinación se pueden hacer muchas cosas.

Esos taxis siguen funcionando con una leyenda de “taxi mujer”, y ya no son rosas, repito por iniciativa de las propias conductoras que decían “si no se suben las mujeres, pues para agarrar pasaje”, entonces ahora están dando el servicio a toda la población.

Indicó que en caso de acordar la ruta rosa, sería 7 a las 9 de la mañana, que es cuando las mujeres van a la escuela, al trabajo o al mar de actividades que tienen, mientras tanto seguirán socializando que se cuentan con los espacios exclusivos para las mujeres, con la seguridad de las cámaras en las 180 unidades, cámaras instantáneas que toman imágenes, 8 disposiciones por movimiento, que identifican a todos los que suben y bajan de las diferentes rutas, con un monitoreo en tiempo real.

Medina Samaniego se pronunció en contra del acoso a las mujeres, “son personas enfermas con las muchachas, incluso con los muchachos”, es un tema delicado, por eso ayudan mucho las cámaras para deslindar cualquier situación de denuncias por agresiones, nosotros coadyuvamos con los usuarios y con las investigaciones.

Aseguró “no somos comparsa de nadie”, si un compañero, es señalado y se determina culpable, lo vamos a señalar, pero si es inocente, lo vamos a defender, cuando se trate de un usuario acosador, vamos a dar aviso a la policía y brindar toda la información que se requiera de las capturas de las cámaras, el determinar la culpabilidad o involucrarnos no está en nuestra cancha, pero hacemos lo necesario para apoyar.