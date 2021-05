Vamos a ganar, porque hay esperanza: Danielo Hernández

“Ha sido una campaña que nos une, en una nueva esperanza para Durango y que fortaleció la confianza para seguir adelante, en este esfuerzo de trabajar por el bienestar de las familias”, fueron algunas de las palabras de Danielo Hernández al cierre de su campaña.

El candidato de Morena-PT, reunió a cientos de simpatizantes en la plaza al monumento Benito Juárez, mismo lugar donde dio inició a su campaña con el firme compromiso de escuchar y atender a cada uno de los habitantes del Quinto Distrito.

En el acto estuvo acompañado de Manuel Ávila Ramírez, suplente del Distrito Quinto, Cinthia Mont, Regidora del Ayuntamiento y Ana Manzanera, artista y activista social.

Desde este emblemático sitio, el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia", agradeció a todos porque “esta nueva esperanza ha tomado una fuerza inquebrantable, con el apoyo de todos ustedes”.

En su intervención, Cinthia Mont, fue clara en su mensaje, al mencionar que se está impulsando una nueva historia para Durango. “Especialmente, en el Quinto Distrito, con mi amigo Danielo Hernández, en quien vemos una nueva esperanza para la gente”.

Por su parte, Ana Manzanera, señaló que los ciudadanos desean políticos que “de verdad hablen de frente con propuestas sensatas. Destacó a Danielo como un joven “que inspira y motiva a creer en la buena política que implica servir a la gente”. Así mismo, dijo que “vamos a ganar, porque confiamos en construir una nueva esperanza para Durango”.

¡Los ciudadanos libres ya decidieron! #D5 #Durango #UnaNuevaEsperanza pic.twitter.com/7P45JrWSye — Danielo (@danielo_mx) May 29, 2021

Quiero verte en el congreso como cuando ayudaste a la gente en el momento más difícil de la pandemia, cuando los políticos estuvieron guardaditos en sus casas, y tú arriesgaste tu salud porque aún no había vacuna, declaró Ana Manzanera.

Danielo Hernández, reiteró el compromiso de escuchar y atender a cada uno de los habitantes del quinto distrito, que se sienten decepcionados y desilusionados, porque ese cambio prometido nunca llego.

El candidato de Morena-PT, reunió a cientos de simpatizantes en la plaza al monumento Benito Juárez / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Desde el monumento a Benito Juárez, retomo las palabras de su presidente para replicarlas a sus simpatizantes de no mentir, no robar y no traicionar.

Se comprometió a vigilar desde el congreso a que no se roben nuestros impuestos y denunciará cualquier acto de corrupción en los gobiernos finalizó ante los aplausos de quienes lo acompañarán este 6 de junio en las urnas.