Vapeadores pueden generar una conducta adictiva: Diana Montoya

Es correcta la prohibición de vapeadores en el país, pues su uso al tener una combustión también generan daño al organismo, y pueden igualmente generar una conducta adictiva, afirmó Diana Montoya, responsable de la oficina de alcohol y tabaco del Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia a las Adicciones (CEPAAD) en Durango.

Resaltó que si bien aún no hay estudios concretos sobre todos los daños que puede causar la combustión de estos vapores, el simple hecho de la combustión ya hace daño a los pulmones, por lo cual no es una opción apta para dejar de fumar, porque también hace daño.

Dijo que si una persona mastica chicle y eso le ayudó a dejar de fumar, no significa que el chicle sirva para dejar de fumar, igualmente pasa con el uso de vapeadores, en su uso una persona requiere de realizar una combustión de una sustancia, que regularmente trae algún saborizante que no es de origen natural, además de que se han encontrados sustancias para vapeadores que también traen tabaco.

Vapeadores pueden una conducta adictiva: Diana Montoya / Foto: archivo | El Heraldo de Chihuahua

De tal forma, lo más recomendable es por supuesto no fumar, pero también no hacer uso de estos artefactos, debido a los cuales en algunos otros países ya comienzan a presentarse casos de adicción, y de daños a la salud.

Reiteró que los estudios científicos aún no son muy concretos, pues hay que recordar que el uso de vapeadores es relativamente nuevo, no tienen más de 10 años en el mercado, pero si hay algunos estudios que ya sugieren que su uso no es recomendable, además de que a diferencia del cigarro que tiene una venta exclusivamente para mayores de edad, el uso de estos aparatos no tenía restricción y por ello se ve el uso de éstos en población adolescente.