Vecinos de fracc. Guadalupe denuncian almacén de medicamentos caducos

Luego de que la autoridad de Salud en el estado ha puesto oídos sordos a las quejas interpuestas ante la dependencia, vecinos del fraccionamiento Guadalupe de esta ciudad, decidieron hacer pública su inconformidad por la operación de un almacén de medicamentos y otros materiales caducos, que son literalmente amontonados en un local de este módulo habitacional, donde ante la falta de precauciones se ha generado la proliferación de fauna nociva, desde ratas hasta cucarachas.

Los inconformes, explicaron que por recomendaciones e indicaciones del propio personal de la Secretaría de Salud, se informó de la anomalía a la responsable del área de Administración de los Servicios de Salud del Estado, de quien se dijo, tendría capacidad para determinar alguna solución a la problemática que ya suma varios meses en este fraccionamiento Guadalupe, sin embargo, no ha habido respuesta alguna y la plaga sigue creciendo.

Los quejosos señalaron que es importante que tome cartas en el asunto el área de Inspectores Municipales, que de igual manera ya tiene información sobre las anomalías que se producen en el citado sitio ubicado dentro del fraccionamiento Guadalupe, específicamente entre las calles Paramaribo y Cali, sobre la avenida de Las Américas, a un paso de una institución educativa privada. No obstante, la autoridad municipal de igual manera “se ha hecho que la Virgen le habla”, no han hecho nada, probablemente, dijeron, porque hay valores entendidos.

Señalaron que a pesar de que se trata de un local a cargo de la Secretaría de Salud, y en el sitio se observan los vehículos identificados con la dependencia, el inmueble no tiene ninguna marca que habla de este hecho, es decir, que es de su responsabilidad. No obstante, en los hechos, cada vez se acumula más material en el lugar, en condiciones de caducidad y no es extraño observar en sus inmediaciones cucarachas y ratas, que están comenzando a invadir otros domicilios y eso es más que preocupante, por las enfermedades que puedan contagiar a las personas.

Es urgente que la Secretaría de Salud ponga un alto a esta situación, porque si sigue pasando el tiempo, advirtieron, “nos veremos obligados a tomar otras acciones, de manera tal que finalmente nos pongan atención y solucionen el problema”.