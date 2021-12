Una de las tradiciones de diciembre en los hogares, además de poner el árbol de navidad, es la del nacimiento, que representa la llegada del Niño Jesús, y continua vigente, así lo aseguró Alejandro Huerta comerciante del Mercado Gómez Palacio en la ciudad de Durango, pues cada año se siguen vendiendo sus figuras a base de barro realizadas por artesanos de Puebla, Jalisco y Estado de México.

Precisó que en los más de 35 años que tiene como comerciante, desde que acompañaba a su mamá a vender, ha visto como diferentes generaciones de familias acuden a buscar nuevas piezas para agregar a su nacimiento, o los niños que antes acudían con sus abuelos o padres, ahora ya adultos llegan con su propia familia y siguen con esa tradición.

Vendedor de figuras para el nacimiento: la herencia de ser comerciante/ Foto: Denice Ramírez | El Sol de Durango

Mostró las piezas de diferentes tamaños y precios que ofrece, pues dice que se acomoda a los diferentes presupuestos, hay personas que prefieren las figuras con más detalle que pueden tener un costo más elevado aunque sean pequeñas, o también piezas grandes, que simplemente por su gran tamaño salen más caras.

Como todos los años afirmó que hay personas que por diversas situaciones no la están pasando bien, o no les alegra esta época navideña, entonces no compran nada, sin embargo la mayoría de las personas sí se ponen contentas en diciembre y compran mercancía, incluso en exceso, o de acuerdo a sus posibilidades.

La tradición de poner el nacimiento también la aplica en su casa, junto con otros familiares, arman el pesebre con piezas grandes en su jardín.

Vendedor de figuras para el nacimiento: la herencia de ser comerciante/ Foto: Denice Ramírez | El Sol de Durango

Hasta esta fecha días previos a la noche buena, dijo que las ventas han ido bien, y recuerda que no se compara con lo difícil que se puso la economía desde que inició la pandemia por la Covid-19, la cual reconoce que aún estamos viviendo pero en diferentes circunstancias, por eso los cuidados y protocolos de salud deben seguir.