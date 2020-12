Ventas en el mercado Gómez Palacio apenas llegan a un 70%

El repunte de ventas para los locatarios del mercado Gómez Palacio, se ha incrementado a un 70%, principalmente por la venta de artículos de temporada navideña, pese a ello lamentan que en esta navidad lleguen pocos paisanos, pues generalmente son ellos quienes llevan artesanías y diversos artículos a su regreso a los Estados Unidos, lo que mejora los ingresos.

El dirigente de la Unión de Locatarios del mercado Gómez Palacio, Fernando Serrano García, explicó que prevén que ese incremento no pasará del 80%, primero porque la gente a pesar de que hay movilidad no consume como en otros años, y segundo porque muchos paisanos no vendrán a visitar a su familia.

Dijo que los paisanos gustan de comprar algunos alimentos, recuerdos y artesanías que les generan recuerdos de su tierra cuando están lejos de su hogar al momento de regresar a Estados Unidos.

Recordó que, por la situación de la pandemia y la recomendación de las autoridades, se pide a los connacionales no venir a la entidad a visitar a su familia; hasta el momento han sido muy pocos los que se han visto de compras por el mercado.

Aunque se ven muchas personas, en realidad solo una o dos compran algo, y temen que por esa movilidad venga un nuevo cierre para los comercios.

En cuanto a las ventas, y los ingresos que han llegado estos días, expresó que ese dinero será utilizado para pagar deudas, pues tienen algunos créditos y préstamos pendientes, pero realmente no es mucho lo que podrán recuperar.