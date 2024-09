[VIDEO] Cristhian Saucedo capta majestuosas imágenes aéreas en la sierra de Durango

Imagina admirar la bella naturaleza de Durango y su sierra, pero desde otro ángulo. La Sierra Madre Occidental, que atraviesa por territorio duranguense, brinda imponentes escenarios y experiencias únicas a quienes saben admirarla y disfrutarla. Basta con tomar carretera para encontrarse en medio de una escena digna de una película; es la fortuna de estar a pocos minutos de la sierra. Estos verdes paisajes, incluso en medio de la neblina, son inspiración y asombro para muchos, y motivo de gratitud para otros.

El fotógrafo y videógrafo Cristhian Saucedo captó las maravillas de Durango y su sierra, y ahora las comparte para el disfrute de todos. “Esas imágenes las tomé hace 15 días, son desde La Ciudad, donde está Mexiquillo, y hasta el Espinazo del Diablo”.

“A mí me encanta la naturaleza, me fascina, me fascina ver los paisajes que nos da la riqueza de la Sierra Madre Occidental. Ahorita que ha llovido, todo está súper verde, muy bonito, vale la pena hacer un viaje que es de aproximadamente hora y media a dos”.

Resaltó la importancia de valorar este tipo de regalos que se encuentran a poco tiempo de la ciudad; en su experiencia personal, dijo, le transmite paz, felicidad, además que respira aire fresco y limpio. Describió que se trata de una experiencia única, y de ella quiso compartirla mediante sus majestuosas imágenes.

El fotógrafo y videógrafo Cristhian Saucedo captó las maravillas de Durango y su sierra, y ahora las comparte para el disfrute de todos / Foto: Cortesía Cristhian Saucedo

Al vivir esta experiencia se tiene una doble ganancia, pues además de adentrarse en estas bellezas naturales, “haces amigos, me tocó conocer personas del mismo Durango, de Sinaloa, de Chihuahua; hasta las mismas personas de otros estados resaltan que esto es increíble”.

“Esto no se ve todos los días… cuando la neblina tapa la carretera, ¡híjole!, parece que estás en otro mundo, o bueno en otro continente, porque mucha gente sube fotos de Europa, o de otros, y de verdad, nosotros podemos ver lo mismo a una o dos horas”.

Cristhian Saucedo revela que tomó estas imágenes por mera diversión y por compartirle a la gente, para que conozca más de Durango, y que quienes no tengan oportunidad de acercarse a estas maravillas, pues sepan de cómo son estos paisajes. Ésta no es la primera vez que enamora a todos con imágenes como éstas, y lo pueden encontrar en su página de Facebook Cristhian Saucedo Social.