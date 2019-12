[Video] #EnElConsultorio | ¿Cómo cuidar tu alimentación en temporada navideña?

Es común escuchar que es en el mes de diciembre cuando las personas suelen aumentar algunos kilos debido a las comidas y cenas que se presentan durante la temporada navideña, por esa razón muchas personas prefieren interrumpir su dieta para continuar el próximo año. Sin embargo la nutrióloga Flor Elena Bueno recomienda cualquier día para proponerse e iniciar con una mejor alimentación.

Aunque reconoce que algunas personas sí llegan a subir de peso durante las fiestas decembrinas, de entre 3 y 5 kilos, sabe que cada persona tiene un metabolismo totalmente diferente, por lo que no se puede generalizar, pero sí hay algunas recomendaciones que se deben seguir para disfrutar sin culpa las comidas de temporada.

Primero se debe quitar la idea de que es un mes de excesos, y más bien disfrutar con conciencia, ya que cada quién es responsable de lo que come. Además no se debe olvidar el verdadero significado de la navidad ya que es una época de compartir y estar con la familia, y son cenas de una vez al año, por lo que se tiene que sobrellevarlo de la mejor manera.

Aunque un menú navideño puede presentar comidas altamente calóricas, se tiene la opción de cocinar la cena en casa con alimentos más saludables, incluso puedes prepara algo para llevarlo a la cena donde será invitado. Para los más precavidos se tiene la propuesta de llevar su propia comida.

La alimentación debe ir de acuerdo a lo que quiere lograr cada persona, en el caso de las que quieran bajar de peso definitivamente se deben medir y evitar cierto tipo de comidas, si ya tienen algún régimen alimenticio es necesario seguirlo al pie de la letra. Si aún no tienen una dieta como tal, pero ya se hicieron la propuesta, la nutrióloga menciona que si se puede, pero hay que trabajar mucho.

Para las personas saludables y que solo desean mantenerse en su peso ideal, las recomendaciones varían, pero puede ser comer de manera normal en casa y al momento de acudir a una cena elegir los alimentos más saludables.

En un rango de 1500 y 2500 calorías, es el promedio diario aproximado que una persona requiere, aunque eso depende de la actividad diaria, su peso, incluso si es hombre o mujer, la cuestión es que por ejemplo un tamal aporta 400 de esas calorías, información que se debe tomar en cuenta al momento de consumir este tipo de alimento, lo que puede afectar al excederse. Un quinto de tamal equivale a la mitad de una tortilla de harina.

Recomendaciones

Para todas las personas que quieren cuidar su alimentación este mes, deben iniciar con una buena hidratación, tomar agua preferentemente tibia, al menos un litro y medio por día. En los momentos que sienta sed, es mejor elegir agua natural, ante otro tipo de bebidas como ponche, atoles y refrescos, eso no debe sustituir el agua que se requiere tomar a diario.

Medirse en las porciones de comida, es una sugerencia importante, pues no se trata de prohibir los alimentos, ya que se pueden disfrutar de manera moderada. Evitar comer botana u otro tipo de alimentos calóricos antes de la cena o comida, es algo importante que se debe tomar en cuenta, en muchos casos afecta más lo que se ingiere entre comidas, que el plato fuerte. Si no te hidratas pero tomas café, al ser una bebida diurético, te puedes deshidratar. El ponche generalmente tiene mucha azúcar, y puede perjudicar, pero con una taza no pasa nada.

Evitar no comer durante el día para planear sobrecargar por la noche, es algo que puede afectar la alimentación, por eso se debe comer de manera normal, y si te da hambre comer una fruta, almendras u opciones que te calmen el hambre.

Si es una persona que tiene una rutina de ejercicio, no debe dejarse, ni exagerar, si falta varios días no tratar de compensar en un solo día.

Opciones para preparar una cena saludable

Para todo tipo de comidas, hay opciones de preparación saludable que se pueden buscar, incluso el pozole y los tamales. La cena equilibrada puede incluir pavo, porque es una proteína muy limpia, al igual que pierna, bacalao, lomo. Acompañar con un aderezo poco calórico, pasta, espagueti, verduras al vapor y ensalada fresca.

Una ensalada puede llevar pimiento morrón, aceitunas, pepino, zanahoria, semitas de girasol, de botana puede ser una barra de quesitos picados, aceitunas, rollitos de jamón. En el caso de postre se puede hacer una rosca de avenas con frutas deshidratas.

Para las personas que gustan de ingerir bebidas alcohólicas, se recomienda evitar la cerveza y el vino, pues tienen muchas calorías, se sugiere bebidas destiladas como puede ser el vodka y el mezcal, siempre y cuando se tomen solo con agua mineral y limón, ya que al mezclar con refresco, u otras bebidas se le van sumando calorías.

Flor Bueno menciona que es mejor consumir calorías en la comida que en las bebidas, pues las calorías de las bebidas se absorben más fácilmente.

Conclusión

Se debe trabajar durante todo el año en la alimentación, y si realmente tienes un ritmo de vida saludable puede afectar un poco durante temporada navideña, pero al retomar en enero las actividades normales se obtienen de nuevo el peso anterior.

En el caso de las personas que ya se están mentalizando para mejorar su alimentación, la nutrióloga señala que no hay nada mejor que comer de una manera adecuada, por todos los beneficios que trae, tanto físicos, como emocionales y sobre todo mejora la salud.

Tomar elección más consiente de un alimento, si lo necesito, tengo hambre, o si es un antojo, no debe tomarse por obligación el comer.