[VIDEO] PediaLand: La alegría de brindar atención médica a los niños duranguenses

Trabajar con niños es una aventura constante, nunca sabes con qué te van a sorprender y sobre todo de qué manera captar y mantener su atención, así lo señala Linette Zavala, una duranguense que durante la pandemia conquistó el campo odontológico en la entidad con su proyecto “PediaLand”.

“PediaLand” es un consultorio dental enfocado principalmente para niños y adolescentes, en el cual la dentista Linette tiene como objetivo que este sea un lugar seguro, cómodo y respetuoso para los menores de edad. Para lograrlo, en algunos casos se disfraza de diferentes personajes para tener una interacción más divertida con sus pacientes y que estos se sientan cómodos y no tengan miedo de acudir a esta revisión médica.

Una vez que surgió el proyecto este comenzó a ganar popularidad entre los duranguenses y rápidamente Linette comenzó a conquistar el corazón de sus pequeños pacientes. Para la joven este proyecto tiene la finalidad de ayudar a los niños y a sus padres a hacer conciencia sobre la importancia del cuidado de los dientes y sobre todo de acudir con especialistas que tengan empatía y cariño al realizar su labor.





La alegría de atender a los niños duranguenses

Linette relata que la idea de su consultorio surgió en el año de 2020, justamente cuando comenzó el confinamiento en México. A pesar de la situación de la pandemia, para la joven esta se convirtió en una oportunidad de crecimiento y junto a una de su amiga y colega concretó la idea. “Esperábamos tener pacientes y más en la situación complicada que se presentó y afortunadamente así fue”, destaca.

Pero ¿cómo surgió el concepto de disfrazarse para las consultas? Todo ocurrió cuando la dentista comenzó a tener bebés como pacientes, “no sabía cómo relacionarme con ellos, quería que se sintieran seguros, así que recordé que en pediatría siempre nos decían que no usáramos batas blancas sino colores amigables, así que compré mi gorrito de Minnie pero me di cuenta que me faltaba mi tutú, así que con mi traje completo me di cuenta como los peques se emocionaban al verme así”, agrega.

Fue así que comenzó a tomar forma la idea y poco a poco la perfeccionó, hasta convertirse en un lugar amigable al que los niños quieren ir para su cita dental. Por ello, en la historia clínica viene una pregunta de personajes favoritos para recibir a sus pacientes

Linette Zavala, creadora de PediaLand/ Foto: Cortesía | @PediaLandmx





Vivir con alma de niña

Desde pequeña Linette siempre fue extrovertida, dinámica y aventurera, “siempre me decían que cuando iba a madurar o que parecía niña chiquita e incluso me llegaron a decir que por ser profesional ya tenía qué ser más seria, pero nunca me me afectó porque mi mamá siempre me inculcó que yo tenía que respetar mi esencia”, una educación que sin duda ayudó a la joven a su formación como profesional pero sobre todo como persona.

Por ello, al elegir su carrera profesional la duranguense siempre tuvo claro que quería estudiar medicina pero asegura que siempre ha sido un poco desesperada por lo que era un punto en contra para esta carrera.

Así comenzó a explorar otras opciones, “desde convertirme en artista hasta ser chef, pero al final una persona importante que me ayudó a tomar la decisión fue mi abuelo. Le platiqué que quería estudiar para ser chef, pero él inmediatamente me dijo que no veía madera para esa carrera”.

Finalmente me di cuenta que la odontología era mi camino a seguir, en especial la odontopediatría, “desde el primer momento me enamoré de la carrera y todas las oportunidades de ayudar que encontraba en esta”, destaca sonriente.

Sin duda, la vocación de servir y brindar ayuda a los más pequeños en combinación con su enorme corazón, son la fórmula perfecta que no solo conquista a sus pacientes sino también a las mamás y papás de estos, quienes agradecen que sea una profesional comprometida con su labor.

Durante las consultas la dentista emplea diversos materiales como libros, juguetes y plastilina para explicar la importancia de los dientes y su cuidado. Pero sin duda la estrella de la consulta es “Sonrisaurio”, un pequeño peluche de dinosaurio al cual Linette le adaptó una dentadura para que los pequeños jueguen con él y así entiendan con mayor claridad el funcionamiento de los dientes.

"Sonrisaurio", peluche empleado en las consultas de PediaLand/ Foto: Wendy Luna | El Sol de Durango

La joven espera que su proyecto continúe y que a este se sumen más profesionistas especializados en pediatría con una filosofía de atención similar a la que tienen en PediaLand.

A las personas interesadas en contactar con Linette pueden hacerlo en la cuenta de Instagram de PediaLand o en el número telefónico 618 146 66 72 para agendar citas.