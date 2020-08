[Video] Se realiza el primer webinar por El Sol de Durango

La situación que se vive con la pandemia por Covid-19, es algo que vino a cambiar diferentes aspectos en casi todas las personas en el mundo, o mejor dicho en todas, el confinamiento aún no ha terminado en México, mientras que otros países luego de haber terminado esa etapa de distanciamiento social lo han tenido que adoptar nuevamente, pero ahora con medidas más drásticas para el cuidado de la salud que se quedaran un tiempo indefinido.

Ante lo que se esta viviendo el periódico El Sol de Durango organizó nuevamente El foro Cafeteando con el tema “Aprendiendo a vivir en la Nueva Normalidad”, que por primera ocasión fue de manera virtual, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades para prevenir contagios por Covid-19.

La Doctora Soledad Ruiz Canaán directora del Instituto de Salud Mental, mencionó que no vamos a tener el mismo estilo de vida, por lo que se debe hacer una restructuración en la vida social, individual y familiar.

Para la directora de los Servicios de Salud en Durango, la Doctora Blanca Estela Luna Gualito, todo dio un giro de 180 grados, porque se ha perdido la libertad de la convivencia, en la sociedad y el trabajo, pero también ha generado un autocuidado de la salud en la población.

Rafael Reyes Tirado director del Centro de Negocios de la UJED, mencionó que aunado a los problemas de salud que se están generando por el Covid-19, se presenta una recesión de las más fuertes de la historia, muchos de los efectos aún no están a la vista.

Sergio Cárdenas de la Parra, especialista en Iniciativa Emprendedora y Creación de Empresas, precisó que de ninguna manera se espera una situación así, algo que ha cambiado todos los aspectos de nuestra vida, en esta ocasión es una enfermedad, pero siempre nos enfrentamos a cuestiones que no podemos controlar.

En el tema de salud mental, Ruiz Canaán señaló los problemas que han surgido a raíz del aislamiento social y lo que viene después, ya que se ha presentado un aumento de la violencia en los hogares, mayor número de trastornos de ansiedad, familias afectadas por la muerte de su familiar por Covid-19, a su vez el mayor número de delitos.

Por su parte la doctora Luna Gualito, precisó que la situación de la pandemia es una corresponsabilidad del autocuidado de la salud, pero no solo por el Covid-19, si las personas no toman en cuenta del cuidado el Sector Salud no tendrá la capacidad para atender a toda la población.

En Durango para el mes de marzo el 75% de las empresas ya tenían problemas económicos, a algunas empresas con la pandemia se reactivaron, depende del liderazgo, sin embargo, algunas tuvieron que cerrar. Las empresas necesitan entender la pandemia, a los consumidores y la adaptación de nuevas tecnologías, también cambiar sus modelos de negocio si es necesario.

Sergio Cárdenas, comentó que los mexicanos no tenemos la cultura del ahorro y lamentablemente eso se ha reflejado en las finanzas de cada hogar, por lo que es necesario hacer una planeación de los gastos e ingresos y valorar lo que esencial para adquirirlo. La capacidad de adaptación es importante, porque así como surgen problemas van surgiendo oportunidades. Vale la pena tener un fondo para contingencias.

Los especialistas coincidieron en la corresponsabilidad social para evitar el mayor numero de contagios, y no solo dejarle la responsabilidad al gobierno, además de la necesidad de adaptarse lo más rápido que se pueda a la nueva normalidad que seguirá mientras no exista una vacuna contra el covid-19 o un tratamiento adecuado.

El objetivo del tema fue brindar un panorama de lo que se vive en cuanto a la salud y otros aspectos como la economía, y así dar herramientas necesarias para afrontar la Nueva Normalidad, por eso la intención de tener a grandes especialistas que por su experiencia pueden comentar acerca de lo que se espera en esta nueva manera de sobrellevar las actividades diarias.

Al terminar la participación de los panelistas se publicó un video para la campaña que emprende El Sol de Durango, en la promoción del uso de cubrebocas para prevenir contagios.

Los foros Cafeteando se realzan el ultimo jueves de cada mes, teniendo el siguiente el día 27 de Agosto a las 17:00 Hrs a traves de FBLive con el tema "Vale la pena vivir" un webinar dirigido a la prevención del suicidio









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast