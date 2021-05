[Video] Tannya Ma, la influencer que conquista el mundo digital en Durango

¿Alguna vez has comprado un producto o has acudido a algún lugar gracias a la recomendación de una persona en internet? Se trata de los influencers digitales, personas que trabajan de la mano con marcas y empresas para promocionar sus servicios y productos de una manera diferente y a la vez que parezca orgánica.

Con más de 22 mil seguidores en Instagram, Tannya Ma es una joven duranguense que en poco tiempo ha forjado un camino como influencer en la entidad. Y es que la combinación de inteligencia, creatividad y carisma han sido clave para concretar alianzas benéficas para su carrera en el mundo digital y así consolidar su nombre en internet.

Nacida para brillar

Sin duda, para Tannya su pilar más importante siempre ha sido su familia, señala que tuvo una infancia muy feliz y unida con todos sus familiares, lo cual influye en su trabajo.

Desde niña siempre tuvo un brillo especial, pues le encantaba posar para las fotografías y poseía un carisma que conquistaba a todos a su alrededor, sin embargo nunca imaginó el giro que daría su vida para siempre.

Agrega que ella soñaba con convertirse en maestra, "me gustaban las manualidades y la convivencia con los niños, pero el ser maestra nunca sucedió por una u otra razón", puntualizó.

Finalmente la duranguense estudió algo totalmente diferente a lo que planeaba de pequeña, curso la carrera de administración de empresas en la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), pero pequeñas acciones de la vida cotidiana la empujaron al abismal mundo de los influencers.

Influencer, ¿Casualidad o destino?

Tannya es apasionada y comprometida con todos los proyectos en su vida y cuando cursaba la carrera no fue la excepción, el reflector del internet se colocó sobre ella cuando fue descubierta por empresas y marcas duranguenses, lo cual le dio la oportunidad de echar un vistazo al mundo digital.

Ella, como muchos de nosotros, usaba sus redes sociales para compartir con sus amigos y familia pequeños instantes de su vida a través de fotografías y videos, pero comenzó a llamar la atención de algunos fotógrafos locales quienes le pedían poder realizar sesiones con ella, "yo compartía las fotos en mis redes sociales y yo creo que a la gente le gustaban porque comenzaron a aumentar mis seguidores".

Fue así que poco a poco la gente comenzó a conocerla hasta llegar a los empresarios locales, los cuales le propusieron realizar colaboraciones para que ella anunciara sus productos o servicios a cambio de una paga, en especie o económicamente.

Lo cual hizo que la joven comenzara a cuestionarse que rumbo tomaría su vida, finalmente terminó apostándole todo a su carrera digital, la cual requiere de constancia, disciplina y creatividad. Pero siempre termina combinando su carrera universitaria con su trabajo de cabecera.

"Con el tiempo fui dándole más formalidad al ser influencer, porque al principio creo que no teníamos tanta credibilidad porque la gente no le daba seriedad a este trabajo, pero cuando empecé a trabajar con más marcar me puse más seria porque ya incluso en los contratos te lo exigen".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tannya (@tannyama)

Durante sus inicios como influencer la joven se enfrentó a la critica no solo de los internautas sino de personas cercanas en su vida diaria, a pesar de que ella es una de varias mujeres que han pavimentado el camino en este rubro para otras personas, en su momento fue duro lidiar con el señalamiento de las personas y la burla de lo que llegaría a convertirse no solo en su trabajo sino en un estilo de vida.

En la actualidad, Tannya ha logrado ganarse el respeto y la confianza de las personas respecto a su trabajo, lo que a su vez se traduce en responsabilidad hacia sus seguidores. "Me gusta brindarles contenido de calidad y que sea congruente con vida diaria".

La clave para permanecer vigente en el mundo de las redes sociales consiste en, de acuerdo con Tannya, siempre ser autentico y mostrarte ante tus seguidores como la persona que eres en la vida real, además de no dejar que los comentarios ofensivos te lleguen a afectar de ninguna manera.