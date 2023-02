Vinculan a proceso a exfuncionarios de Coprised por casos de meningitis en Durango

DURANGO.- Se vincula a proceso a Joaquín "N" y Guadalupe "N", ambos exfuncionarios de la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), luego de que el Tribunal consideró que ante las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción son determinantes al delito de homicidio doloso de comisión por omisión.

Lo anterior luego de que pese a detectar irregularidades en el Hospital del Parque, mediante una verificación realizada durante el pasado 1 de marzo, y haberlo asentado en una de las actas de verificación, finalmente el 28 de mayo se decidió cerrar el caso y permitir la operatividad del nosocomio.

En punto de las 9:35 horas del domingo 12 de febrero dio inicio la audiencia en la que la defensa mostraría las pruebas a favor de los exfuncionarios de la Coprised señalados de ser omisos, sin embargo al llamar a declarar a la entonces indicada, Guadalupe "N", fue la Fiscalía quién aprovechó esta maniobra a su favor, pues en ese momento se le cuestionó si reconocía la firma que aparecía en el documento con al menos tres observaciones realizadas, mismas que se pasaron por alto al no haber una sanción para que el hospital subsanar dichas irregularidades y con esto se mejoraran las condiciones que ofrecían a las pacientes que acudían por sus servicios.

A la par, la Fiscalía presentó uno de los reportes realizados por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la cual establecen una serie de fallas sanitarias tales como como no contar con una farmacia hospitalaria, el lugar donde guardaban el medicamento no era el lugar adecuado, no había registro requerido de temperatura, no contaba con farmacia sanitaria para manejo de medicamento controlado; mismas que fueron pasadas por alto por la verificación de Guadalupe.

Aunque el abogado defensor pidió la liberación de sus representados ante el argumento de que ninguno de ellos conocía a la víctima por la que se le imputa el delito de homicidio, en este caso la señora Armida Monárrez Ramos, que cabe recordar fue la primera muerte que se registró con el diagnóstico de meningitis micótica el 1 de noviembre del año pasado; el juez determinó que al funcionarios públicos de una dependencia dedicada a la procuración de la salud y son responsables del buen funcionamiento de hospitales tanto públicos, como privados.

De ahí que finalmente decidió que ante las pruebas presentadas por la parte acusadora, se vinculaba a proceso a Joaquín "N" y Guadalupe "N", sin embargo tienen tres días para apelar la decisión, además de fijar un plazo por tres meses que puede extenderse hasta seis, para que tanto la defensa, como la Fiscalía reúna más pruebas de cargo y descargo para investigación complementaria.

Mientras esto sucedía al interior de los juzgados, en la parte posterior de los mismos se reunieron compañeros, familiares y amigos de Guadalupe para mostrar su apoyo. Fue la hermana de esta Juana Patricia Luján, quién agradeció las muestras de respaldo hacia su familiar y pidió continuar con la lucha, pues están convencidos de su inocencia y que es una víctima más de estos casos.

Con pancartas y lonas, más personas vestidos de blanco se sumaron a la protesta que se pretendía extender hasta el bulevar Francisco Villa para bloquear el paso, sin embargo prefierieron permanecer a las afueras de los juzgados que se encuentran a un lado del Centro de Reinserción Social (Cereso) #1 de la capital del estado de Durango.