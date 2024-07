Violencia contra la mujer no se debe politizar: Toño Ochoa

El presidente municipal de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez pidió que la violencia contra la mujer no se politice ni se partidice, pues toda la sociedad está involucrada y se debe atender con toda la responsabilidad necesaria.

“No quiero debatir el caso, una mujer que ya no esté con nosotros es una llamada de atención y alerta, es un tema en el cual no debemos polemizar, no debemos de partidizar, es una responsabilidad de todos y todas y debemos atender con toda la seriedad”, sentenció el alcalde al hablar sobre el feminicidio de Ixchel Yadira Leyva Fernández.

Agregó que en el Gobierno municipal están atentos a la prevención y prueba de ello es la atención que se le da a los Comités de Vinculación Ciudadana, en donde se hace partícipe a todos los ciudadanos, además de los programas que desde el Instituto de la Mujer se han implementado.





“Estamos muy atentos a este tipo de acciones, las causas son múltiples y por supuesto que estamos preocupados y ocupados (…), debemos atender la violencia intrafamiliar y las adicciones”, sentenció Ocho Rodríguez.

Consideró que la violencia familiar no se debe permitir en ningún grado, pues las ofensas verbales y la violencia psicológica desencadenan en este tipo de acciones extremas, por eso las mujeres no deben permitir ni la más mínima violencia.

Reconoció la manera en que actuó la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que desde el pasado miércoles anunció el arresto de Óscar Emilio a través de una colaboración con su homóloga de San Luis Potosí, además que anunciaron el arresto del padre de dicha persona, quien encubrió y falseó declaración ministerial para proteger a su hijo.