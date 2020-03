El otro brote

En su momento comenté que si el contagio del Covid-19 aquí en México se salía de control, éste abriría toda una caja de pandora.

A primera instancia, el tema de la salud pudiera cobrar muchísimas vidas y por ende enlutar al país con sus altos costos y consecuencias, que con estas van de la mano las económicas, que al parecer por los negativos pronósticos, México será gravemente afectado y por varios factores que no explicaré, ya que no es el tema a tratar, sino más bien hablaré del otro brote que es consecuencia de las dos circunstancias antes planteadas: salud y economía.

En tercera instancia me refiero al brote delictivo, y para contextualizarlo cito lo planteado por el empresario y director de grupo Salinas, me refiero a Ricardo Salinas Pliego, el cual comentó que como van las cosas, si no morimos por el coronavirus, sí moriremos de hambre, y fue más allá al avizorar un tsunami de destrucción del empleo, lo que traería como consecuencia que se desate la delincuencia, la rapiña y el caos (escenario no descartable) que de hecho ya se han estado dando algunos saqueos en diversos centros comerciales en varias ciudades del país.

Ante tal amenazador escenario, considero que es impostergable que el gobierno federal dé a conocer un plan de rescate económico, el cual esté respaldado por todos los sectores y niveles de gobierno, circunstancia que hasta hoy no se ha dado, incluso la postura del Ejecutivo federal de mantenerse aferrado a seguir con los planes insignia de la 4T (Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, si en situaciones normales no eran aceptados por gran parte de la población, ahora ante este escenario de amenaza y emergencia, menos).

Sin entrar a fondo en aspectos técnicos, tal propuesta económica debe ser integral: estímulos a las empresas mediante condonación de impuestos, créditos benévolos, activación de la economía (ahí sí mediante un modelo nacionalista, me refiero a que el gobierno más allá de obra pública, genere dinámicas específicas), en paralelo incitar a la sociedad al consumo local, sobre todo a la pequeña e informal economía, en sí, propiciar un consumo masivo enfocado a favorecer a las capas más vulnerables, y es ahí donde irá a residir la estrategia de crear la contención precisamente para que no se desate la rapiña y el caos, y aclaro que no estoy abriendo la puerta a otros temas no menos importantes como la rebelión o la insurgencia.

Como conclusión final, la sociedad en su conjunto debe acatar las recomendaciones en materia de salubridad y ser solidaria, privilegiando los esquemas planteados, solo así, no sólo podremos enfrentar la contingencia, sino salir bien librados y proyectados.