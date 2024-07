Para hacer de Durango una ciudad que impulsa y recibe el turismo con los brazos abiertos, Toño Ochoa anunció que durante las próximas vacaciones no se aplicarán multas a los visitantes que utilicen los cajones de estacionamiento en el Centro Histórico.

“Durango es la casa de todas y todos, por eso queremos que nuestros turistas se lleven los mejores recuerdos de su visita”, mencionó Toño Ochoa, además, agregó que desde el 19 de julio hasta el 05 de agosto, los agentes de los parquímetros no van a poner multas, para que los turistas que visiten la capital puedan disfrutar de los lugares bonitos que ofrece Durango con tranquilidad y confianza.

Visitantes en Durango estarán exentos de infracciones durante las vacaciones / Foto: Luis Carbayo | Cuartoscuro.com

Ignacio Orrante, responsable de la dirección de Administración y Finanzas, dijo que van a informar a la gente sobre el uso de los parquímetros virtuales del ayuntamiento en hoteles, restaurantes y lugares importantes para que todos sepan cómo utilizar este servicio.

Además, informó que desde el 22 de julio hasta el 05 de agosto, la Unidad Administrativa estará abierta de lunes a sábado de 9 a.m. a 7 p.m., y los domingos de 9 a.m. a 3 p.m. También se podrá pagar en el módulo de Paseo Durango de 11 a.m. a 8 p.m., y en los módulos que operan las 24horas en las 4 delegaciones de Seguridad Pública, el Hospital del Niño, la Dirección Municipal de P. Civil, así como en el portal pagos.municipiodurango.gob.mx