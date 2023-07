Xóchitl Gálvez tiene muchas debilidades políticas: Margarita Valdez

Xóchilt Gálvez no puede estar arriba de los candidatos de Morena, tiene muchas debilidades políticas y sociales en todos los aspectos, “no es que digamos nosotros que no tiene chiste, pero no va a llegar a donde quiere llegar, el pueblo no lo va a permitir”, así lo manifestó la senadora Margarita Valdez, al ser cuestionada sobre la candidata opositora.

“La veo tal cual es, la conozco, y eso de que este promoviendo filosofías que no es cierto, porque no cualquiera puede ser de izquierda, no cualquiera puede ser trotskista, pero allá ella y sus compañeros que le crean".

Para ti, ¿cuál es el peor #tamal de la 4T?



Te leo en los comentarios.👇🏼#TamalLa4T 🫔#XóchitlVa pic.twitter.com/l4Hutyj2Iz — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 9, 2023

La senadora reiteró que con la visita de Claudia Sheinbaum, espera que los duranguenses se sientan satisfechos con la visita en el evento masivo, donde se espera gente de todos los municipios, que además será un evento muy representativo porque en el Auditorio del Pueblo, es precisamente donde se fundó Morena.

Respecto a la seguridad, indicó que es el pueblo quien cuida y protege a Sheinbaum, sin embargo, sí se tiene cuidado al informar las agendas y solo se detalla con algunas horas de anticipación en sus recorridos precisamente para cuidarla.

Claudia Sheinbaum visitará Durango el domingo 16 de julio / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Por su parte el exdiputado local, Gustavo Lugo Espinoza, quien considera que el mejor proyecto para el país es Claudia Sheinbaum, opinó de la candidata Xóchilt Gálvez, que su propuesta que llegue, porque el candidato del PRIAN es Creel, y ella puede ser candidata pero al Gobierno de la Ciudad de México.

“Es mujer, es mediática, es protagonista, es una mujer inteligente también, una mujer con capacidades, pero no está a la altura de lo que representa Claudia, es una buena candidata para la Ciudad de México, pero no para el país", indicó.

@Claudiashein dialogará con las y los duranguenses el próximo domingo 16, en nuestra ciudad capital, la cual visitará con motivo del proceso para elegir al o la Coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T. Ella es la mejor propuesta para la continuidad de nuestro movimiento. pic.twitter.com/l7Lf2YpEnR — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) July 10, 2023

Destacó que por su parte Sheinbaum, si se revisan sus antecedentes, pueden corroborar que es una científica de reconocimiento mundial, que por su trayectoria está en la antesala para ser una buena presidenta, “por eso los invito a darle su apoyo y su voto”.

Fue hace 5 días cuando la senadora Xóchilt Gálvez, se registró como aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, además ha asegurado que el propio AMLO le entregará la banda presidencial.