¿Y dónde están los millenians? Pocos jóvenes acuden al primer día de vacunación

Este sábado y domingo se lleva a cabo la vacunación de refuerzo para jóvenes de entre 18 y 29 años en Durango, Lerdo y Canatlán; tal como lo anunció el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, sin embargo en esta ocasión no se observaron las largas filas en el estacionamiento principal de las instalaciones de la Feria Nacional Durango (Fenadu), como en ocasiones anteriores.

Padres de familia que acompañaron a los más jóvenes se mostraron sorprendidos al observar que era poca la afluencia de automóviles para llegar al lugar, mientras que la semana pasada se observaban largas filas de vehículos para llegar durante la vacunación de los de 30 a 49 años.

Municipios Vacunación anticovid reactiva la economía de Canatlán "Pareciera como si los jóvenes ahora no hubieran querido venir a vacunarse”, dijo Rocío quien acompañó a sus hijas Verónica y Valeria a la aplicación. Y es que incluso el estacionamiento lucía semivacío con pocos vehículos estacionados a la espera de quienes ingresaban por la puerta lateral y eran designados a distintas células de vacunación instaladas en el abanico amarillo, la Velaria y cerca del segundo estacionamiento.

Ángeles quien acompañó a su hija de 18 años, tuvo que esperarla en la parte de las taquillas, dijo que llegaron a las 12:00 del día aproximadamente y tardó apenas 10 minutos en entrar y los otros 20 minutos la pasó en el área de espera.

“La verdad casi no me tardé, en cuanto entré luego luego me revisaron el registro y me pasaron al área donde ponen las vacunas. Había muy poca gente donde me tocó a mí, en el donde ponen la pista de hielo”, dijo al salir y encontrarse con su madre, quien ya la esperaba con un vaso de fruta en la mano que acababa de comprar en los puestos que se encuentran cerca, pensando que tardaría más tiempo.

/ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

La mañana y hasta el mediodía, el movimiento de jóvenes que acudían para ponerse la vacuna de refuerzo fue mínimo, “muchos de mis amigos no vendrán porque hoy planear irse de fiesta y con la vacuna no pueden tomar”, dijo Lariza al salir de las instalaciones tras la aplicación de su tercera dosis.

El viernes pasado, el gobernador de Durango se dirigió a este sector de la población y a través de una entrevista con medios de comunicación, pidió a los jóvenes acudir a vacunarse, “le pedimos a la gente que acuda en el horario en el que se está convocando, y en la medida que la gente lo haga de forma ordenada, así podremos atenderlos”, comentó Aispuro Torres.