Ya se trabaja en la capacitación del proceso entrega–recepción

Aunque el proceso formal iniciará una vez que se conozca al ganador de los comicios del próximo mes de junio, actualmente se capacita a los funcionarios estatales y municipales que participarán en este proceso.

Pese a que aún se desconoce quién estará al frente del gobierno de Durango en los próximos seis años, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Durango (Secoed), junto con la Entidad de la Auditoría Superior del Estado (EASE) ya trabaja en la capacitación de los funcionarios públicos estatales y municipales que participarán en el proceso de entrega recepción.

Así lo dio a conocer el gobernador del estado, José Aispuro Torres, quien señaló que la intención es que todos estén informados sobre la labor que le corresponde a cada uno durante este proceso natural al concluir una administración.

“Ahorita estamos en la capacitación, no en la entrega–recepción porque todavía no hay elecciones pero estamos trabajando para que este proceso se dé apegado a Derecho y sobre todo que permita que la ciudanía no se vea interrumpida, afectada con un cambio de gobierno”, comentó el mandatario estatal.

Por lo que pedirá al gobierno entrante que todos aquellos programas o acciones que generaron buenos resultados durante su administración tengan continuidad durante la siguiente administración, y le dé seguimiento a los mismos.

“Hay cosas que no se pueden modificar, por eso es importante que la entrega–recepción se haga con toda claridad, con toda transparencia, que sepan las nuevas autoridades qué es lo que hay y a partir de eso qué es lo que deben continuar realizando, comentó Aispuro Torres al referirse a este proceso que debe iniciarse una vez que se conozca al ganador de los comicios que se llevarán a cabo el próximo mes de junio.