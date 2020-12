Ya son casi 22 mil casos positivos de Covid-19 en Durango

Durante la rueda de prensa que realiza de manera diaria la Secretaría de Salud para brindar la información actualizada sobre la situación que guarda el Covid-19 en Durango, el Secretario de Salud, Sergio Gónzalez Romero, destacó que mientras siga la alta movilidad los contagios van a persistir.

Para este 01 de diciembre se reportan 136 casos nuevos, 72 mujeres y 64 hombres, se dieron 21 defunciones, pero se aclaró que estas son las acumuladas desde el 19 a la fecha de un solo centro hospitalario, fallecieron 9 mujeres y 12 hombres.

Se confirman en total 21 mil 997 casos, de los cuales 15 mil 369 se han recuperado, mientras la cantidad de sospechosos supera los 2 mil, además de mil 272 defunciones en total.

De los nuevos casos reportados, 74 son de Durango, 22 de Canatlán, 14 de Gómez Palacio, 8 de Cuencamé, 5 de Pueblo Nuevo, 4 de Lerdo, 3 de Poanas, 2 de Santiago, y un caso respectivamente de Indé, San Bernardo, Santa Clara y Súchil.

Durango sigue siendo el municipio más afectado con 11 mil 668 y 556 defunciones, le sigue Gómez Palacio con 5 mil 738 y 443, Lerdo con mil 473 y 62 defunciones, Pueblo Nuevo reporta un total de 507 casos y 12 muertes, Nuevo Ideal con 12 fallecimientos y 379 casos.

Al este día se reportan 3 mil 14 casos activos, mil 528 en Durango, 559 Gómez Palacio, 167 de Lerdo, 97 de Nuevo Ideal, 75 de Pueblo Nuevo y 30 de Santiago Papasquiaro.

Ante las cifras y la situación actual de la pandemia en el estado el secretario hizo énfasis en que no se puede estar saliendo, porque se lleva y trae el virus, por lo que es necesario que la población coopere para bajar la movilidad, y no salga de compras, ya que la salud no se puede comprar.

Recordó que por temporada invernal existe un mayor riesgo epidemiológico, pero no solo por la Covid-19, sino por todas las enfermedades respiratorias que se incrementen y algunas requieren hospitalización como la influenza.

Sobre el caso de los contagios en los asilos de ancianos, dijo que solo se ha dado un fallecimiento correspondiente al Hogar de Ancianos de calle Cuauhtemoc, y confirmado por Covid, mientras que los del Hogar de Ancianos son 15 pacientes estables que no han requerido hospitalización y 2 que tuvieron que ser hospitalizados.

Detalló el comportamiento de la pandemia en el país con un millón 113 mil 543, con casi medio millón de casos sospechosos y 105 mil 940 defunciones.