Yo no me descarto ni para ir al cielo: Manuel Espino

“Yo no me descarto ni para ir al cielo, menos para ser gobernador de Durango”, declaró así el expresidente nacional del PAN de origen duranguense, Manuel Espino Barrientos, quien admite que le han sugerido postularse para la primera magistratura de la entidad y en efecto, lo está valorando, pero aclara que no es aun una decisión tomada.

Y es que, el sábado 19 de junio se reunieron en la capital duranguense más de 300 líderes de Ruta 5 provenientes de todo el país, con el claro propósito de apoyar está organización estatal para tener lista una estructura bien organizada y capaz de aportar los votos que hagan falta para el triunfo contundente de quien el movimiento decida apoyar para llevarlo al gobierno del estado de Durango.

Al respecto, Sonia Flores, quien es la dirigente en la entidad, explicó que el objetivo principal de Ruta 5 es ser factor de decisión en la elección de gobernador del estado.

"Apoyaremos a quien consideremos la mejor opción para gobernar Durango, siempre y cuando sea un liderazgo comprometido con el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. Nuestro presidente nacional, Manuel Espino sería un excelente gobernador; sin embargo, él no ha decidido participar como candidato”.

Al abordar el asunto, interrogado al respecto, Manuel Espino fue categórico al responder, “yo no me descarto ni para ir al cielo, menos para ser gobernador de Durango. En este y en otros procesos de sucesión del estado me han sugerido que me postule como gobernador, ello me lleva a considerarlo, a reflexionar al respecto. No es una decisión tomada, pero lo voy a valorar, amén de que es una decisión que se debe tomar en equipo, con todos mis compañeros del movimiento".

En voz de Espino Barrientos, Ruta 5 ratificó su compromiso de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en todo lo que sea para bien de México, fortalecer e impulsar el proyecto nacional de la Cuarta Transformación y ser factor de decisión en los procesos electorales de los próximos tres años.

Asimismo, se trazaron diversas estrategias para promover la participación ciudadana en la consulta popular para que voten, el próximo 1 de agosto, a favor de que se pueda enjuiciar a los expresidentes de la República, y para que, en el referéndum del 21 de marzo de 2022, voten a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe su mandato hasta el 2024.

Derivado del recuento de diputaciones, alcaldías y regidurías ganadas en diversos estados del país por líderes apoyados por Ruta 5 durante la pasada jornada electoral, se entró en un proceso para reforzar la estructura nacional del movimiento a fin de que sea aún más decisivo en su misión de llevar a las y los mejores al gobierno, por encima de visiones partidistas o ideológicas.