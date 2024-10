Zoológico Sahuatoba alberga animales procedentes de rescates

Animales como iguanas, víboras, búhos, mapaches y tarántulas, se encuentran en el Zoológico Sahuatoba tras haber sido rescatadas fuera de su hábitat por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Protección Civil, o la misma ciudadanía.

Te puede interesar: Regidora advierte opacidad en nacimiento de crías en el Zoológico Sahuatoba

De acuerdo con información de la directora del Zoológico de Durango, Lyda María Salazar Quiñones, hasta el mes de agosto se habían realizado cerca de 22 liberaciones de animales silvestres y actualmente muchos de estos se encuentran en cuarentena, ya que algunos estaban deshidratados, o tenían alguna herida que debe ser atendida y supervisada.

Algunas especies son encontradas deshidratadas, o con alguna herida que debe ser atendida y supervisada / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Una vez que haya concluido su periodo de vigilancia, se tiene una reunión con los especialistas en Profepa para determinar cuáles son las que pueden ser liberadas a su entorno natural o bien cuáles se quedan a su resguardo pues por las condiciones en las que han vivido ya no podrán adaptarse al escenario que les ofrece la naturaleza.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Explicó que el hecho de que con el crecimiento de la ciudad, los seres humanos cada vez invaden más su hábitat, por lo que es común encontrar a este tipo de animales silvestres en zonas habitacionales, sobre todo aquellas de nuevas creación.

Los animales suelen ser rescatadas por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Protección Civil, o la misma ciudadanía / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Estamos invitando a toda la ciudadanía que cuando vean un animal de este tipo hay que hacer el llamado a las autoridades correspondientes para poder acudir a esos lugares y rescatarlos. Posteriormente poderlos liberar en un espacio en el que ellos se sientan cómodos y su ambiente natural”, comentó.

Sin embargo aclaró que las liberaciones son una decisión que solo le comprende a Profepa, aunque confían en que puedan ser la mayoría de los que tienen actualmente a resguardo, “ellos ven el espacio dentro del estado que pueda ser apto para su supervivencia. No podemos decirlo porque estamos cuidando su entorno”, dijo.

A las especies que llegan siendo bebés es necesario enseñarles a cómo sobrevivir en su hábitat natural / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Informó que en estos momentos se cuenta con cuatro mapaches, que llegaron siendo bebés y ahora es necesario enseñarles a cómo sobrevivir en su hábitat natural, No obstante cuentan con una más de esta especie que no podrá ser liberada porque cuando llegó era muy pequeña y fue necesario incluso amamantarla por lo que ya no podría adaptarse a las condiciones que les ofrece la naturaleza.

Recientemente se encontró a un águila que vagaba por la calle, al ras del piso sin poder volar, una vez que se realizó el rescate fue trasladada al Zoológico Sahuatoba / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

También se cuenta con varias serpientes que sí podrán ser liberadas en un lugar designado por el propio personal de Profepa, donde ellos consideran que podrían adaptarse con mayor facilidad, pero por el contrario cuentan con varias iguanas que probablemente serán parte de la familia del Zoológico, pues en algunos de los casos fueron entregados por familias que no dimensionaron la responsabilidad que implica tener un animal con estas características y prefirieron entregarlos a expertos.

Doble Vía Captan a tigre cachorro deambulando en calles de Durango [VIDEO]





Recientemente se encontró a un águila que vagaba por la calle, al ras del piso sin poder volar, una vez que se realizó el rescate fue trasladada al Zoológico Sahuatoba, donde ya ha ganado bastante peso, y sus plumas están sanas.