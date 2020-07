AMLO desdeña a 32 millones de votantes mexicanos, dicen activistas

El presidente Andrés Manuel López Obrador no se reunirá con los líderes migrantes para abordar los temas que ocupan a millones de mexicanos en el exterior. Y con ello, se pierde la oportunidad de mostrar “el músculo” político de los connacionales en Estados Unidos: 32 millones de votantes que podrían inclinar la elección en noviembre.

Idea que comparten Marta Sámano, líder comunitaria en California y Carlos Arango, activista en Illinois, sobre el primer viaje al extranjero de López Obrador para reunirse con su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Para las organizaciones, clubes, federaciones, coaliciones y movimientos de derechos políticos plenos de los mexicanos en el Medio Oeste, así como para todos los grupos que defienden los derechos civiles y de inmigración de los mexicanos en California, donde vive el 7.9 por ciento de todos los connacionales en el vecino país, esta visita polarizó a la comunidad mexicana.

Para los que viven y trabajan en el Medio Oeste, la presencia del mandatario mexicano en Washington se lee “como un endoso a la candidatura, a la reelección que busca Donald Trump”, por un lado y por el acuerdo comercial, consideran como “neoliberal” al T-MEC firmado por los tres países, dijo Carlos Arango.

Sobre el desdén del mandatario mexicano al no reunirse con ellos, el presidente del Frente Nacional Inmigrante, Arango, comentó que “desde Palacio Nacional llama 'héroes' a los connacionales que mandan miles de dólares en remesas, pero cuando se trata de hablar sobre dar beneficios, de ayudar a mejorar la existencia de los migrantes en Estados Unidos, especialmente los desempleados en este momento, nada”.

Foto: Reuters

Marta Sámano, integrante del Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes (Conalym), manifiesta: Los partidos políticos siguen sin reconocer los derechos políticos plenos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, fuerza que ya representa 32 millones de votantes.

“Esperamos que el presidente López Obrador se dé cuenta del poder del voto que tenemos los mexicanos en este país”.

“Tenemos el poder económico al mandar mes con mes miles de dólares de remesas a México, pero también el poder político, pero en ambos países: Estados Unidos y México, hasta el momento, nos ignoran”.

Con esta visita a la Casa Blanca, espera que cristalicen los cambios. “Tenemos muchos años esperando estos cambios, especialmente cuando se trata de migración, de la estabilidad económica de nuestros migrantes en este país”.

La líder californiana considera “importante” que se conozca que tenemos 32 millones de personas con poder de voto. “En los últimos 18 años, doblamos el voto. En el 2000 éramos 7.4 por ciento de los votantes y en el 2018 el 13 por ciento. Esto quiere decir que somos más de 32 millones de votantes en este país”.

Queremos dejarles saber a ambos gobiernos: “que no nos sigan ignorando. Hasta el momento nos ignoran. Por parte del presidente de México, nos sentimos abandonados. Y aquí, nos acosan, nos ataca a nivel racista el presidente Trump”.

Empresaria, la señora Sámano comenta: “Donald Trump juega su política. Él sabe que somos la minoría mayoritaria. Y es una de las grandes razones por las que ha invitado al presidente de México”.

Sabemos que el T-MEC es muy importante para los tres países. Por eso López Obrador tiene el total apoyo por parte de los líderes migrantes de este lado de la frontera, afirma.

Sin embargo, exigimos que mínimo, en esta reunión comience el diálogo en términos de regularizar la migración, cómo se va a apoyar a los 12 millones de indocumentados mexicanos a que se puedan quedar y no seguir separando familias.

Foto: Reuters

Asegura: “Nosotros no queremos a Trump. Los migrantes no queremos a Trump. No queremos que sea reelecto. ¡Eso que quede claro! Y no quiere decir que apoyamos a López Obrador para que venga a apoyar a Trump en su reelección”.

Los migrantes estamos muy claros que el presidente de México, se reúna o no con Trump, eso no nos va a quitar que ¡No queremos a Donald Trump!