Avanza en San Lázaro traspaso de la Guardia Nacional a Sedena

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que pasa el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de que la Suprema Corte de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma a leyes secundarias que pasó el control administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas el 18 de abril de 2023, Morena concretó una reforma constitucional para blindar el traslado.

“Se transfieran a la Secretaría de la Defensa Nacional, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública”, se lee en el artículo sexto transitorio de la reforma.

El dictamen aprobado modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que serán militares y marinos los que integren la Guardia Nacional. Este cambio fue criticado por la oposición, pues acusaron que militariza la seguridad pública.

“La Federación cuenta con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia”, se en el artículo 21 de la Constitución.

El diputado Braulio Ochoa, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, cuestionó que Morena impulse la militarización de la Guardia Nacional, cuando se opuso a la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón que sacó a los militares de los cuarteles para desempeñar funciones de seguridad pública.

“Se opusieron a la militarización de Calderón, prometieron regresar a los militares a los cuarteles, prometieron pacificar este país y nada de esto lo están cumpliendo. Estamos en las últimas dos semanas de la LXV Legislatura y se está traicionando todo lo que durante este sexenio se habían comprometido a cumplir”, acusó el legislador.

El diputado Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, dijo que el próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, no tendrá margen de acción en el combate a la inseguridad, pues dijo que la institución que encabeza estará subordinada al Ejército.

“Pero además lo que ustedes están haciendo es dejar sin posibilidad de operación al señor secretario de seguridad no voy a discutir sobre los avances o no de la secretaría de seguridad pública de aquí de la Ciudad de México pero sí reconozco que es una persona que sabe el señor sí pero no va a tener efectivos y esas historias historias ya las hemos visto estas instancias que se creaban sin gente que las operaron fracasaron el señor va a fracasar porque no va a tener gente asomando porque es falso que se va a coordinar quiénes hemos gobernado sabemos que eso no sucede van a correr por dos vías distintas máxima porque ustedes lo están subordinando al Ejército”, dijo.

El diputado Ismael Brito, de Morena, pidió un votó de confianza para la Sedena y para la presidenta Claudia Sheinbaum que, dijo, es comandante suprema de las fuerzas armadas.

Un voto de confianza la presidenta será la comandante suprema de las fuerzas armadas vamos darle a la presidenta todas las facultades legales y constitucionales para que en México respiremos todos la tranquilidad que anhelamos.