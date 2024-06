Ceci Flores llegó a Querétaro y tomó un vehículo de alquiler, dice su hija

La activista Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, abordó un vehículo alquilado en una plataforma en la ciudad de Querétaro antes de que se pediera la comunicación con ella, según informó su hija.

En entrevista con medios de comunicación a las afueras de las oficinas de la Comisión Estatal de Búsqueda, en Hermosillo, Sonora, Milagros Valenzuela Flores, hija de la buscadora, detalló que Ceci Flores solicitó servicio de transporte privado para llegar a la casa donde se hospedaba en Querétaro.

“Lo último que supimos es que iba de la Ciudad de México a Querétaro, hasta ahorita los avances es que sí llegó a Querétaro y se subió a un Uber, es lo que tenemos hasta ahorita, pues nosotros no lo podemos creer y nos duele mucho porque mi mamá es alguien que lucha todos los días para que los derechos de las mamás de los desaparecidos, y los desaparecidos, valgan en el país, y ahorita está desaparecida... Pasó de ser buscadora a ser buscada”, dijo.

México Segob emite ficha de búsqueda para Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora

La hija de la activista indicó que se espera obtener más resultados sobre los avances de la investigación para localizar a su madre, con quien perdió comunicación alrededor de las 22:45 horas del pasado domingo 16 de junio.

Milagros Valenzuela Flores mencionó que personal del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos negó el acceso para buscar a la activista en el refugio que le fue proporcionado, por lo que reiteró su solicitud de que fueran retirados los candados donde suele resguardarse, pues existe posibilidad de que se encuentre dentro, como lo expresó en un video subido a redes sociales.

“Les llamamos para que ellos entraran al refugio porque ellos tienen llaves y posibilidades, pero ellos nos negaron el apoyo… Nos dijeron nada más que no podían entrar ellos al refugio ni aunque tengan las llaves, ahorita quien se está haciendo cargo de la búsqueda es la comisión de Sonora y Querétaro... Mi mamá nunca apaga sus teléfonos ni deja de contestar, al contrario, siempre está al pendiente de todas las víctimas”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de Hermosillo (@elsoldehermosillo)

En este sentido, la hija de Ceci Flores hizo responsable a las autoridades federales de lo que pueda ocurrirle a su madre.

Mientras tanto, destacó que las autoridades continúan con las investigaciones, por lo que tienen esperanza en que las comisiones de búsqueda puedan localizar sana y salva a la activista, quien había sido víctima de amenazas desde un hallazgo de restos óseos en la Ciudad de México, por lo que está a la espera de más información por parte de las autoridades.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de Hermosillo (@elsoldehermosillo)

“Me mandó un mensaje nada más para pedirme una recarga, porque ya se le habían acabado los datos, yo fui y se la puse, y le mandé un mensaje para decirle que ya se la había puesto y no le llegó, se me hizo muy raro, ya le marqué y sus teléfonos me mandan a buzón”, resaltó la hija de la activista, quien también dirige el colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CECI PATRICIA FLORES ARMENTA.

Cualquier información, al teléfono:

-6621424970

*La información será usada de manera anónima*#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Queretaro pic.twitter.com/IB3oWthNPH — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) June 17, 2024

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo