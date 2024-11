Estrategia de abrazos no balazos no funcionó, afirma Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, consideró este miércoles que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, no funcionó.

En conferencia de prensa agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum debe renunciar a la austeridad republicana e invertir los recursos suficientes para lograr que los mexicanos vivan en paz.

“La seguridad es lo más importante, la bisagra de la democracia y el pueblo de Mexico merece vivir sin miedo”, subrayó.

El diplomático agregó que hablar de que no hay problemas en el país es negar la realidad porque el país “no es seguro en estos momentos”.

Subrayó que para que la tranquilidad regrese a Mexico, se deben invertir los recursos económicos suficientes y retomar la cooperación con Estados Unidos, que, dijo, el gobierno de AMLO cerró por completo tras la captura de Ismael “El Mayo Zambada”.

El embajador aclaró que el deterioro de la relación con el gobierno de López Obrador no derivó por sus críticas a las reforma judicial, sino que la pausa que decretó el expresidente mexicano inició desde febrero pasado.

El diplomático reconoció que la cooperación bilateral “falló en el último año”. Foto: Romina Solis / El Sol de México

“La pausa en los esfuerzos operativos, en los esfuerzos de inversión entre Estados Unidos y México comenzó como en febrero de este año. Yo no entiendo ni el por qué, me parece que en parte lo que pasó también es cuando hubo la detención Del niño Guzmán, tanto como de El Mayo que ahí se cerraron completamente las puertas de parte del gobierno de México”, dijo el embajador.

Incluso destacó que el gobierno de AMLO rechazó 32 millones de dólares en apoyo para la seguridad de México, también reconoció que la cooperación bilateral “falló en el último año”.

"Desafortunadamente esa coordinación ha fallado el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos, cerró la puerta a inversiones de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano", dijo.

Destacó que el gobierno de AMLO rechazó 32 millones de dólares en apoyo para la seguridad de México. Foto: Romina Solis / El Sol de México

"Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán, las muertes que se ven donde quiera, pues hablar que no hay problema, es negar la realidad", agregó Ken Salazar quien ene enero próximo deberá, según los procedimientos diplomáticos de Estados Unidos, presentar su renuncia como embajador.

El diplomático reiteró además su postura sobre la reforma judicial y señaló que aunque es necesario, existe riesgo de corrupción en la elección de jueces.