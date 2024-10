FGR exige explicaciones a EU por secuestro de El Mayo Zambada

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que el gobierno de Estados Unidos no ha entregado toda la información sobre el secuestro en México de Ismael “El Mayo” Zambada ocurrido en el estado de Sinaloa, el cual fue llevado a los Estados Unidos en un avión clonado y sin identificación del piloto.

Durante la conferencia “la mañanera del pueblo” el fiscal General Alejandro Gertz manifestó que el gobierno de los Estados Unidos no ha dado la información en su totalidad sobre el secuestro de El Mayo Zambada ocurrida en Sinaloa.

Gertz Manero no mencionó los nombres Joaquín y su hermano Archibaldo Guzmán, hijos del narcotraficante “El Chapo” Guzmán, quienes serían los responsables del secuestro de Ismael El Mayo Zambada, a quien llevarían con engaños en un avión a los Estados Unidos.

México ¿Víctima de una traición? Justicia de EU sienta a El Mayo en el mismo banquillo que El Chapo y García Luna

“Necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos. Nos ha informado una parte, pero falta otra que es fundamental a esa persona (Ismael El Mayo Zambada) que fue secuestrada en Culiacán”.

Indicó que (El mayo Zambada) llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos y que la entrada de cualquier aeronave y de cualquier persona está reglamentada de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo, que en este caso el avión traía sus matrículas clonadas y del que el piloto no se sabe quién es.

También puedes leer: Sheinbaum exige a EU informar de arrestos del Cártel de Sinaloa por desatar violencia

Se tiene que identificar fundamentalmente al piloto, “porque ningún piloto ningún avión puede llegar a un aeropuerto fronterizo de los Estados Unidos si no llena una serie de requisitos que son obligatorios para todos”.

“Eso es lo que les estamos pidiendo que nos digan, por qué llegó en un avión clonado en los Estados Unidos; segundo por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales”, advirtió Gertz Manero.

“El secuestro (del Mayo Zambada) está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública, usted la conoce y en ese sentido creo que ellos tienen la obligación de darnos esa información”, afirmó.

El fiscal aseguró que de todas maneras va a ir saliendo la información porque las en las audiencias de las personas se van a ir desahogando y ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro (Archibaldo) junto con su hermano (Joaquín) y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos que también son públicas.

Al ser cuestionado Gertz Manero sobre posible involucramiento del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el secuestro de Ismael El mayo Zambada, dijo que no van hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes, y cuando se tengan se harán del conocimiento.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Mientras no tengamos certeza, no podemos hacer una afirmación”, reiteró, a la vez indicó que seguirán insistiendo al gobierno de Estados Unidos que entregue la información que hace falta.

“Hemos hecho la solicitud y nos han contestado algunas cosas, pero se refiere a las que hemos platicado y en este momento no nos contestan. Hay que seguir insistiendo”, manifestó el fiscal Gertz Manero.