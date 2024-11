Frente Cívico Nacional aprueba iniciar ruta para convertirse en partido político

El Frente Cívico Nacional (FCN) aprobó iniciar la ruta para convertirse en partido político nacional y presentar el 20 de enero de 2025 ante el Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud para obtener su registro.

En un encuentro celebrado en el salón Gran Forum, en Coyoacán, la Asamblea Nacional del FCN que congrega a delegados de los 300 distritos decidió dar el paso para convertirse en partido político y a partir de este día arrancó una consulta pública digital para elegir el nombre de la la fuerza política, así como su emblema y los colores que lo representen.

En entrevista con medios de comunicación, Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico, afirmó que van a cumplir con facilidad los requisitos que exige la ley, pues garantizó que afiliarán a más de 520 mil militantes, y que debutarán como fuerza política en las elecciones intermedias del 2027 donde se renovará el Congreso de la Unión.

México Frente Cívico Nacional tiene suficientes simpatizantes para ser partido, dice uno de sus líderes

“Vamos a tener la gente suficiente, la ley pide 260 mil afiliados, el 0.26 por ciento (del Padrón Electoral que son 100 millones de ciudadanos), nosotros vamos por el doble de eso. Tenemos que hacer 200 asambleas distintas, por lo menos, y también vamos con 300 personas en cada asamblea y vamos a cumplirlo con facilidad”, indicó el líder.

Guadalupe Acosta dijo que no sólo lograrán la hazaña de obtener el registro como partido sino también ganar la presidencia de la República en 2030.

“Nosotros vamos a ser la oposición sólida; Morena nació en 2015 y ganó en 2018, nosotros vamos a salir en 2027 y vamos a ganar en 2030”, garantizó

Acosta Naranjo dijo que es urgente que los ciudadanos creen un nuevo partido que haga frente a Morena, pues advirtió que si no lo hacen en 2025 será hasta 2031 cuando tendrán otra oportunidad.

Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), detalló en la asamblea que el lema de la nueva fuerza política será “Por los derechos, las libertades y las causas justas” y que en los estatutos quedará asentado que los dirigentes no podrán ser candidatos, la obligación elecciones primarias para elegir abanderados y reservar al menos el 30 por ciento de las candidaturas para personas menores de 35 años.

Le abren la puerta a Xóchitl Gálvez

Guadalupe Acosta expresó Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD), tiene las puertas abiertas en el Frente Cívico Nacional siempre y cuando acepte las reglas del partido, siendo la principal que los líderes del nuevo partido no serán candidatos.

“Ella ha manifestado su disposición a dialogar con nosotros y nosotros podemos dialogar con todos. No tenemos ningún problema, siempre y cuando aceptemos todas estas reglas (...) Si eso no lo aceptan, no podemos platicar. Si nos vienen a decir cuánto les toca, aquí no es la puerta adecuada”, sostuvo.