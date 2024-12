Hay 30 mil trabajadores de salud menos que en 2018

El año 2023 cerró con dos millones 174 mil 418 trabajadores remunerados en el sector salud, 30 mil 479 menos que en 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Cuenta Satélite del Sector Salud 2023 elaborado por el Inegi, en 2018 laboraban dos millones 204 mil 897 en el sector.

Aunque en la pandemia el número de trabajadores del sector salud aumentó hasta llegar a 2.4 millones en 2021, después de eso la cifra fue a la baja.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México firmó un convenio con el de Cuba para que médicos especialistas de la isla vengan para atender el déficit de galenos que hay en nuestro país.

“Recibimos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a 199 médicos cubanos de 29 especialidades, quienes brindarán su apoyo, junto a colegas mexicanos, en comunidades remotas de 24 estados del país. La solidaridad y experiencia de nuestros galenos dispuestos a salvar vidas”, publicó en su cuenta de X la Embajada de Cuba en nuestro país el pasado 25 de noviembre.

Con estos médicos, hasta finales del mes pasado son mil 149 médicos cubanos los que laboran en México gracias a este convenio.

En mayo de 2022, el entonces presidente López Obrador dijo que nuestro país tiene un déficit de 50 mil médicos especialistas, además de que los médicos que ya laboran no quieren ir a las zonas más apartadas o pobres.

“Lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas; no hay pediatras”, dijo el tabasqueño el 16 de mayo de 2022.

Mientras que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, dijo en agosto pasado que de 2019 a 2024 se pasó de 18 mil 614 a 26 mil 272 médicas y médicos especialistas contratados para los hospitales IMSS-Bienestar, lo que representa 42 por ciento de aumento.

“Zoé Robledo detalló la distribución actual de mujeres y hombres médicos especialistas en IMSS-Bienestar: cuatro mil 084 anestesiólogos, tres mil 939 pediatras, tres mil 595 cirujanos, tres mil 360 ginecólogos, mil 691 urgenciólogos y mil 497 internistas”, informó el IMSS en un comunicado fechado el 27 de agosto de 2024.

En esta nueva administración, un par de las promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que ver con los trabajadores del sector salud. La primera de ellas es el programa Salud Casa por Casa con el que se pretende contratar a más de 20 mil enfermeros, enfermeras y médicos para atender en sus hogares a 13 millones de adultos mayores.

El programa arrancará en enero próximo con un presupuesto de siete mil millones de pesos en principio.

El otro proyecto es la Universidad de la Salud, la cual en principio contará con 25 mil lugares para formar a médicos especialistas.

De acuerdo con los datos del Inegi, el gasto que realizaron los hogares en salud ascendió a un billón 26 mil 50 millones de pesos, 10 por ciento más que lo registrado en 2018, al comienzo del sexenio anterior.

El año pasado, el trabajo no remunerado en salud (cuidado de personas) ascendió a 274 mil 694 millones de pesos, el resto del dinero fue principalmente para la compra de medicamentos.

Actualmente, el Gobierno federal trabaja en la creación del Sistema Nacional de Cuidados, el cual busca otorgar un salario a las personas que hasta ahora trabajan sin recibir sueldo de cuidadores o cuidadoras de personas enfermas, discapacitadas o de la tercera edad.

En términos generales, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector salud mostró un incremento de 0.3 puntos porcentuales desde 2018. Para 2023 esto representó 5.1 por ciento del PIB total de la economía, cuando en 2018 se estimó que el sector contribuyó con el 4.8 por ciento del PIB.

En 2023 esto significó el movimiento de un billón 630 mil 896 millones de pesos por la producción de bienes y servicios relacionados con la atención a la salud, de los cuales el 43 por ciento provinieron del sector público, 39 por ciento al sector privado y 17.6 por ciento al trabajo no remunerado en cuidados de salud.