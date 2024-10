INE pausa proceso para elección de jueces y magistrados hasta que se resuelvan amparos

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 del Instituto Nacional Electoral (INE), informó que pausaron los trabajos de organización de la elección por voto popular de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces, en acatamiento de los 80 amparos que ordenaban frenar la elección y las sanciones advertidas por los jueces.

En conversación con medios de comunicación al concluir un evento conmemorativo al aniversario del Voto de las Mujeres en México, Jorge Montaño reconoció que el amago de sanciones por parte de los jueces es una de las razones por las que se frena la organización del proceso electoral judicial.

“Nosotros estamos atendiendo lo que nos compete, siendo muy respetuosos porque si no también somos objetos de sanciones, o sea, así como se nos ordenó realizar una elección, porque la reforma (judicial), insisto, no la hicimos nosotros pero vamos a acatar ese mandato porque sabemos hacerlo y lo hacemos bien, que son elecciones”.

“Nosotros haremos lo propio (organizar la elección), pero somos muy respetuosos también de estos recursos (amparos) porque si no, así como nos ordenaron hacer un proceso electivo, también se nos ordena que seamos respetuosos en cuanto a pronunciarnos o llevar a cabo actos encaminados a ello”, dijo.

El consejero explicó que los jueces no ordenan frenar plazos de la elección, pues estos aún no son definidos por la Junta General Ejecutiva del INE, sino “que no haya actos encaminados con respecto a esto”.

La consejera Norma Irene de la Cruz, integrante de la Comisión Temporal de la Reforma judicial, dijo que continuarán con los trabajos hasta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva el juicio que presentó el INE, en el que solicitan a la autoridad pronunciarse sobre si los amparos son procedentes.

¿Cuáles son las fechas clave de la reforma?

La reforma establece el calendario para la elección de ministros, magistrados y jueces. La primera fecha importante es el próximo miércoles 16 de octubre, día en el que cada uno de los Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) publicarán la convocatoria para formar los Comités de Evaluación, los que se encargarán de conformar las listas de candidatos.

Después, en noviembre, saldrá la convocatoria para la inscripción de aspirantes a las candidaturas, quienes serán evaluados para ver si cumplen con los requisitos. En caso de que haya más candidatos que lugares en la boleta de la elección, se realizará un sorteo para definir las candidaturas.

En febrero se entregarán las listas de candidatos y candidatas al Instituto Nacional Electoral (INE) y así comiencen las campañas, las cuales serán financiadas por los mismos aspirantes. La elección será el 1 de junio.

Ahora, sólo falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que se oficialice la entrada en vigor de la reforma.

La reforma es una extensión de la reforma constitucional en materia judicial presentada anteriormente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.

|| Con información de Rafael Ramírez ||