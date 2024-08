AMLO reprocha a EU que no coopera en informe sobre detención de El Mayo Zambada

A 16 días de la detención en El Paso, Texas, del líder fundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, el presidente Andrés Manuel Manuel López Obrador reprochó que Estados Unidos no ha entregado información suficiente del caso a México, por lo que se tendrá que esperar más tiempo.

El Gobierno estadounidense "entregó información elemental, muy general, de que llegó un avión a El Paso, Texas, que tenían un acuerdo de tiempo atrás con Guzmán López y que al llegar al avión no solo iba con (Joaquín) Guzmán López o no solo aterrizó con Guzmán López, sino que iba también el señor Zambada, esa es la información”, indicó el mandatario en su conferencia mañanera de este viernes.

Puntualizó que “no ha habido más, solo un avión clonado, sabemos que no salió de Hermosillo, porque la Fiscalía de México está haciendo la investigación que le corresponde”.

No hay cooperación de parte del Gobierno de Estados Unidos, es decir, no nos han dado información suficiente

López Obrador dijo que quiere saber qué pasó con el piloto que volaba la aeronave donde viajaban Guzmán López y Zambada.

"¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego, ¿qué saben de dónde salió el avión? Y queremos saber más sobre la negociación. Si fue un acuerdo o cómo llegó a declarar el abogado del señor Zambada que lo habían detenido. Entonces saber bien todo esto. Vamos a esperar”, declaró.

Sobre una posible violación a la soberanía de México en este caso, dijo que “hay que ver si fue un acuerdo con EU y si quienes llevaron el acuerdo fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera".

"De lo que estamos absolutamente seguros es que no intervino el gobierno de México. No intervino el Gobierno federal, no intervinieron las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, queremos saber más sobre esto”, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador.