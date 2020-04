Aumentan violaciones contra menores durante confinamiento: Semáforo Delictivo

La cuarentena por el avance del coronavirus (Covid-19) ha provocado un incremento en el número de violaciones y de violencia familiar con motivo del confinamiento, alertó el Semáforo Delictivo, quien en su más reciente informe detalla que estos dos delitos, ha incrementado un 14 por ciento en el año y un 16 por ciento, respectivamente.

En el reporte “Cuarentena cambia la dinámica de algunos delitos”, el Semáforo Delictivo abundó que ambos delitos se dan principalmente en la casa de la víctima y que muchas de las violaciones son contra menores de edad y cometidas por los propios familiares.

“Padre, tío y padrastro suelen ser los violadores más comunes. Estos delitos tienden a subir en primavera. El año ya mostraba una tendencia alcista desde enero y esto se exacerba con la cuarentena”, refirió la organización.

Además, se dio cuenta de algunos cambios en la dinámica delictiva en México, ya que durante el primer trimestre del año, los robos de auto, negocio y de casa habitación han mostrado una reducción en un 15, 16 y 8 por ciento, respectivamente.

En el documento, el Semáforo Delictivo informa que los datos muestran reducciones el secuestro con un 44 por ciento y la extorsión con un 3 por ciento.

Abundó que algunos de estos delitos ya mostraban cifras favorables desde enero y en marzo se acentúa la caída, pero en contraparte, el homicidio se incrementó en el último mes.

Aunque el primer trimestre muestra cifras similares a las del año pasado, en marzo se da un repunte significativo con 2 ml 616 casos de homicidio y 3 mil víctimas, por mucho, el mes de mayor incidencia en los últimos 5 años.

“El 80 por ciento de estos homicidios son ejecuciones de crimen organizado y eso nos indica que la lucha entre bandas y cárteles rivales no sólo no cesa, sino que se incrementa, a pesar de la emergencia sanitaria”, explicó la organización.

Sobre el mercado mercado negro de drogas, el Semáforo Delictivo recordó que, sigue su propia dinámica y que la reducción de ingresos por la cuarentena ha exacerbado la lucha entre grupos delictivos.

En tanto, las ejecuciones no bajarán mientras no se regulen las drogas; algo que la presente administración prometió con mucha insistencia en campaña, pero que no ha legislado.

Puntualizó que al primer trimestre del año acumula 8 mil 585 víctimas de homicidios en 7 mil 279 casos.

Ante esto, Santiago Roel, director y fundador de Semáforo Delictivo, aseguró que es “urgente que las autoridades refuercen las campañas preventivas y atención inmediata en estos delitos”.

En el Semáforo de Delitos de Alto Impacto, este primer trimestre de 2020, los estados con mayor presencia de crimen organizado son: Baja California, Colima, Zacatecas, Quintana Roo y Aguascalientes. Por el contrario, los mejor evaluados son Baja California Sur, Chiapas y Sinaloa.

En este mismo periodo, 15 estados muestran un incremento en homicidios. Las tasas más altas se ubican en Colima, Guanajuato, Chihuahua, Guanajuato y Michoacán.