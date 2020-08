David Léon no asumirá cargo en SSa tras video donde da dinero a hermano de AMLO

El exdirector de Protección Civil, David León Romero, dio a conocer que no tomará protesta como integrante de la Secretaría de Salud tras la difusión de un video donde entrega dinero a Pío López Obrador, hermano del Presidente de la República.

El funcionario señaló que hasta que no se aclare su situación y con el fin de no afectar al Gobierno, no dirigirá la nueva empresa de adquisición y distribución de medicinas, vacunas así como equipos médicos, cargo que recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador le habría asignado.

"En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @SSalud_mx".

De acuerdo con el portal Latinus, quien reveló los videos donde aparece David León en al menos tres ocasiones entregando dinero a Pío López, señala que estos recursos serían destinados a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, el exdirector de Protección Civil detalló a través de Twiter que el video difundido tiene al menos cinco años de antigüedad, mientras sostuvo que en las fechas donde se le acusa fue consultor y no servidor público.

"De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades".

En las grabaciones se puede escuchar que se ponen de acuerdo para una segunda entrega de un millón de pesos.

“Te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos (...) Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando”.

¿Quién es David León?

El 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que David León dejaría de estar al frente de Protección Civil para dirigir la nueva empresa de adquisición y distribución de medicinas, vacunas así como equipos médicos, la cual comenzaría operaciones en agosto.

Antes de ser Coordinador Nacional de PC, David León, nacido el 20 de agosto de 1981, fue asesor de comunicación social del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello de 2012 a 2018.

Al término de este cargo coordinó la logística de eventos para Andrés Manuel López Obrador, quien resultó electo en 2018 como presidente de México.

Previo a eso fue vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República.