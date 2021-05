Denuncia AMLO infiltrados en protestas de normalistas en Chiapas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay grupos que no están vinculados con las normales rurales, sino que pertenecen a otras organizaciones, que se han quedado como "rebeldes sin causa" al interior de estos centros educativos.

Durante la conferencia matutina, el mandatario expresó que estos grupos se han venido debilitando y sólo buscan cómo confrontar y generar conflictos.

"Pero no son los jóvenes, son naturalmente rebeldes, pero sí hay gente interesada en generar conflictos", expresó.

Recordó el caso de accidente donde dos normalistas de Puebla murieron tras caer de un camión de refrescos de doble remolque en la carretera Puebla-Veracruz y están las investigaciones abiertas para detener al chofer.

"Pero los padres cuentan de que ahí, en la escuela hay grupos que obligan a los estudiantes a ese tipo de actos, porque entonces no tendrían derecho al comedor o a otros beneficios. Es muy doloroso eso. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, pero sin violencia", expresó.

Sobre el grupo de normalistas detenidos en Chiapas, López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atiende el caso, además, refirió que ya fueron liberadas algunas normalistas.

"Nada más mi recomendación es que no se use la violencia ni se dé parte de los que protestan ni de parte de la autoridad. Los movimientos tienen que ser no violentos.

"En el caso de los jóvenes de Chiapas, tiraron bombas, eso no está bien, no hay que tirar bombas ni piedras", expresó.









