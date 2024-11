"No nos espantemos al primer ladrido", dice Ildefonso Guajardo Villarreal tras regreso de Trump

Para sentarse a negociar con Donald Trump hay que llevar una buena estrategia y sobre todo, no espantarse al primer ladrido, comenta Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía y jefe del equipo de negociadores mexicanos durante la confección del Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en 2018.

“No nos espantemos al primer ladrido. Hay que estar bien plantados para una buena estrategia de negociación”, dice en entrevista con El Sol de México.

"Él sabe que la asidera más grande que tiene para presionar a México es generar incertidumbre", dice Guajardo.

Guajardo sugiere que las amenazas del presidente electo de Estados Unidos de relanzar el tratado comercial no se debe tomar al pie de la letra, pero sí le exige al gobierno mexicano diseñar una estrategia para dejarle claro al próximo inquilino de la Casa Blanca la utilidad de México para frenar a China, la verdadera preocupación de Trump.

El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto estaba a punto de expirar, cuando Ildefonso Guajardo y el entonces canciller Luis Videgaray, lidiaban con un emocional Trump que despotricaba contra el Tratado de Libre Comercio.

Pero incluso los gritos del magnate deben descifrarse, apunta Guajardo.

“Trump es muy pragmático, tal como puedes leerlo en sus libros. Él dice en uno de sus textos: -si con quien voy a negociar se agacha, lo atropello; si se defiende, entonces me siento a negociar con él-”.

El exdiputado federal por el PRI y prospecto para buscar la gubernatura de Nuevo León en 2027 asegura que Estados Unidos no se saldrá del T-MEC y el tratado comercial no perderá vigencia, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum debe estar alerta en los detalles que quiera incorporar la nueva administración.

Ildefonso Guajardo en entrevista para El Sol de México. Foto: Pablo Sánchez / El Sol de México

Sobre la relación de Trump con Sheinbaum, Guajardo hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tomar las medidas necesarias para evitar que, cuando ambos coincidan, el republicano quiera dar el trato desdeñoso que en su momento propinó a la canciller alemana, Angela Merkel, en una clara demostración de su falta de capacidad para contener su misoginia.

—¿Cómo debe tomar México la amenaza del presidente electo Trump de que va a renegociar desde cero el tratado comercial de Norteamérica?

"En toda su campaña, Trump presumió que él había eliminado el peor tratado comercial, en alusión al TLCAN, y también presumió que él negoció el mejor tratado en la historia, refiriéndose al T-MEC. Entonces sería muy incongruente que él mismo vaya contra su propia obra, sería como reconocer que hizo un mal trabajo".

—¿Pero no resulta arriesgado subestimar a Trump?

"De ninguna manera hay que subestimarlo, hay que interpretar su estrategia. Él sabe que la asidera más grande que tiene para presionar a México es generar incertidumbre con el relanzamiento del tratado, pero en el 2026 nos vamos a juntar para una revisión. Trump puede tener la estrategia de mantener secuestrado el relanzamiento del tratado, pero el tratado seguirá vigente, seguirá funcionando".

—¿Qué beneficio obtiene Trump al jugar con la incertidumbre?

"Amagar con relanzar el tratado abre un espacio de incertidumbre que no es el mejor para el proceso de inversiones, pero es la manera que tiene Trump para presionar y conseguir sus objetivos en temas no económicos, no comerciales, como sería el tema migratorio, el tema de crimen organizado y tráfico de fentanilo. Entonces sí, conociendo su estilo, va a presionar, va a secuestrar el relanzamiento, pero hay que saber desviar esa estrategia".

Todos los caminos llevan a China

Guajardo sugiere que México debe meter el factor China en las negociaciones y así bajar las presiones de Trump sobre la economía mexicana.

Desde la óptica del exnegociador del T-MEC, el tema que más preocupa al republicano es la contención de China y la guerra comercial.

Trump necesita articular a América del Norte para tener la competitividad necesaria y así sustituir lo que hoy depende de los insumos de China. Y, en ese sentido, México es el aliado perfectoIldefonso Guajardo





Esto quiere decir que México tiene cartas importantes que jugar en la mesa de negociaciones con el nuevo equipo de Trump, pero eso exige al gobierno mexicano diseñar una estrategia sobre qué tipo de relación con el gigante asiático.

“Yo creo que México, de manera soberana, tiene que tomar tres decisiones rumbo a las negociaciones del T-MEC: ¿vamos a aceptar o no la inversión china en sectores de alto riesgo para la seguridad de América del Norte? Mi opinión es que no deberíamos de aceptarla, porque estaríamos haciendo más vulnerable esta región frente a la competencia de China.

“Segundo. ¿Debemos aceptar la inversión china en general? Claro que sí, pero sólo aquella que no es en sectores sensibles. Y de lo único que tenemos que asegurarnos es que, si va a exportar a Estados Unidos, que cumpla con las reglas establecidas en el T-MEC. Y si va a venir al mercado mexicano, que no venga sólo a ensamblar coches y a vendernos, que haga el esfuerzo que hacen otras armadoras de integrar bastantes partes nacionales.

“Y por último, en la política comercial, estamos en un tratado de libre comercio, no estamos en una unión aduanera. Si los norteamericanos están peleados con los chinos, con aranceles altísimos, nosotros no debemos de seguir esa estrategia, porque hoy en día tanto los autos americanos como los mexicanos dependen de componentes electrónicos, de baterías, de semiconductores, que siguen haciéndose en China".

Debemos unirnos y aliarnos en Estados Unidos, México y Canadá, para sustituir esos productos de los cuales estamos dependiendo hoy

Ildefonso Guajardo

Cuando habla de inversión en sectores sensibles, el extitular de Economía se refiere a áreas como infraestructura para el almacenamiento de datos en la “nube”, tecnología 5G, dispositivos electrónicos y, en general, todo aquello que le pueda dar a China capacidades de establecer y de transmitir información e inteligencia a un país extranjero.

Pone como ejemplo la ocasión en que México estuvo a punto de cometer el error de renovar todo el sistema de rayos X para el chequeo de mercancías en la frontera con Estados Unidos y darle el contrato a una empresa china, lo que habría facilitado que Beijing tuviera información sobre lo que transita en la frontera.

Los dos equipos

“Cuando tú quieres obtener algo de tu presa y para lograr tu objetivo le aprietas el pescuezo, lo primero que se debe hacer es mantener con vida a la víctima, porque si la matas, termina tu apalancamiento para la negociación. O sea, si el presidente Trump dijera: ‘¡Ya, se acabó el tratado!’, pues perdería el instrumento más importante que tiene para presionar a México a que coopere en los temas que más afligen a Estados Unidos, que son la migración y el control del fentanilo”, explica.

—¿O sea, que buena parte de la negociación consiste en codificar a Trump?

"Hay que saber dónde estamos parados y poder establecer nuestra estrategia de negociación. Buena parte de la información ya la tenemos porque ya asimilamos lo ocurrido en la primera ronda de negociaciones. Claro, será un presidente mucho más poderoso. Eso sin duda".

—¿Usted qué recuerdo tiene de aquel Trump de 2018?

"Un Trump muy pragmático. Un Trump que, así como puedes leerlo en sus libros, así es. Dice en uno de sus textos: ‘Si con quien voy a negociar se apachurra y se agacha, lo atropello. Si se defiende, me siento a negociar con él".

—¿Son creíbles las amenazas de Trump de incrementar los aranceles?

"Conforme él sintió que la carrera presidencial estaba muy apretada, fue subiéndole a la agresividad de su oferta, o sea, empezó a sacar los premios del sombrero. En el tema arancelario, comenzó hablando de un impuesto a cualquier auto que México quiera exportar cuando sea manufacturado por empresas chinas. Hacia el final de la campaña ya no le ponía la acotación a autos chinos. Decía: ‘Si México no coopera en temas migratorios le voy a poner aranceles del 75%’. Bueno, pues eso no lo puede hacer porque el Tratado lo impide".

—¿Y cómo ve al equipo mexicano para este compromiso?

"Conozco personalmente al secretario Marcelo Ebrard desde hace 40 años. Es un hombre inteligente, sabe moverse y tiene experiencia. Además está integrando un equipo afortunadamente profesional.

“Tiene a Vidal Llerenas en la subsecretaría de Industria y Comercio, un excelente economista preparado en Londres. Y tiene a Luis Rosendo Gutiérrez como subsecretario de Comercio Internacional”.

—Y del otro lado, ¿cómo ve al equipo estadounidense?

"Se ha mencionado mucho de que ahora van a llegar colaboradores más radicales. En la parte comercial se piensa que va a llegar Robert Lighthizer, quien fue mi contraparte en la negociación del T-MEC. Lighthizer es muy cercano a Trump, con una visión profundamente proteccionista, pero que técnicamente le sabe a los temas".

En busca del gobierno de NL

La entrevista con Ildefonso Guajardo se dio en dos tiempos. Un primer bloque de preguntas se planteó en sus oficinas de Polanco, y un segundo se hizo a bordo de su vehículo, en el trayecto hacia un desayuno al sur de la Ciudad de México.

El interlocutor de Guajardo sería Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del Frente Cívico Nacional, quien está tratando de aglutinar a la llamada Marea Rosa, a los desencantados con la llamada Cuarta Transformación y a los inconformes con la oposición, con el objetivo de formar un nuevo partido político.

Se le pregunta si está en su horizonte dejar las filas del PRI e incursionar en un nuevo partido. Guajardo no responde de manera categórica, pero se lamenta de que los partidos tradicionales “tienen dueño”, por lo que es difícil hacerse escuchar y deja entrever la posibilidad de buscar la gubernatura de Nuevo León en 2027.

“Samuel está haciendo las cosas muy mal”, dice Guajardo, como si el mal desempeño del actual gobernador fuera una señal para lanzarse a la aventura.

Ya a bordo de su vehículo, se le pregunta al exsecretario de Economía si la extraña simpatía que había entre Trump y López Obrador se reproducirá con Claudia Sheinbaum.

“De entrada, que no se nos olvide cómo trató el presidente Trump a la gran mujer que es Angela Merkel, excanciller de Alemania. Fue bastante irrespetuoso. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos videos donde se comportó de una manera muy poco civilizada con la canciller? Eso apuntaría a que tenemos que estar muy cuidadosos de las formas y de no exponer a nuestra presidenta a ningún desaire por parte de Donald Trump”, alerta el exfuncionario.

Es evidente que hay un tema de forma en el trato con líderes mujeres por parte del próximo presidente de Estados Unidos

Ildefonso Guajardo

Para Guajardo, la Cancillería mexicana debe diseñar una estrategia de contacto y comunicación que cuide el trato que Trump dé a quien representa a México”, remarca.

—Para cerrar, don Ildefondo, ¿cómo ha visto la reacción de los empresarios mexicanos, una vez que se confirmó el triunfo de Trump?

"Yo creo que el “cuarto de junto” que se ha vuelto a reconstruir, porque en seis años no los pelaron realmente, creo que tiene una buena oportunidad de apoyar con la experiencia y el conocimiento que ya tiene de la negociación pasada, a construir junto con la Secretaría de Economía y con el gobierno de la República un buen frente de negociación. Lo único que yo apuntaría es que no nos espantemos al primer ladrido. Hay que estar bien plantados para una buena estrategia de negociación".