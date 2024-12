Pablo Lemus opta por negociar con la 4T desde la gubernatura de Jalisco

GUADALAJARA. Pablo Lemus Navarro, quien hoy asume la gubernatura de Jalisco, le apuesta más al diálogo que a una salida del pacto fiscal federal —propuesta por su antecesor, Enrique Alfaro—; al entendimiento, en vez de la confrontación y eso caracterizará su administración, dice en entrevista con El Occidental.

Desde el principio de su administración, el gobernador saliente Enrique Alfaro propuso sacar a Jalisco del pacto fiscal federal por el trato inequitativo en el reparto de recursos desde la Federación a los estados, lo cual refrendó el pasado 19 de noviembre, cuando pidió que al menos que se revise y para ello presentó iniciativa de reforma.

¿Debe o no Jalisco salir del pacto fiscal federal?

Lo que yo he hablado siempre es que Jalisco necesita obligatoriamente una negociación para tener un mejor presupuesto de la Federación (...) Esta es la discusión principal. Yo no me he enfocado en el tema de salir o no del pacto fiscal. Yo siempre he pensado que tenemos que hacer una negociación política con la Presidencia de la República.

El secretario de Hacienda manifestó, si no mal recuerdo, ayer o antier, que Jalisco tendría de recursos federales adicionales del presupuesto 2024 al 2025 alrededor de seis mil millones de pesos más. Esto es un incremento de 4.5 por ciento.

Pero entonces, ¿cuál sería el camino?

Ustedes conocen mi estilo. Yo voy a arreglar las cosas con base en una negociación respetuosa con la Presidencia de la República. Esa es mi forma de trabajar y toda mi vida me ha dado resultados y así lo voy a seguir haciendo.

¿Cómo será el trato con la presidenta Sheinbaum?

No se preocupen, todos tranquilos. La presidenta Sheinbaum puede estar segura de que en el gobernador de Jalisco va a tener un aliado con un diálogo respetuoso de altura que busque las soluciones en conjunto con la Federación de los grandes retos de Jalisco.

Lemus dijo que Jalisco será el primer estado del país en elevar la atención a las desapariciones al rango de secretaría

Herencia de Alfaro

Enrique Alfaro entrega a Pablo Lemus un estado que duplicó el número de personas desaparecidas y de fosas clandestinas localizadas.

Del 6 de diciembre de 2018 al 24 de noviembre pasado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó 13 mil 535, de las cuales seis mil 835 fueron encontradas y seis mil 700 todavía no se sabe nada de su paradero; en el sexenio de Aristóteles Sandoval se reportaron seis mil 923 casos, de los cuales mil 689 fueron localizadas y cinco mil 234 no.

Jorge Ramírez Plasencia, profesor de la Universidad de Guadalajara e integrante del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, calificó como un desastre en esa asignatura lo que deja el Ejecutivo estatal.

“El cierre del sexenio no podemos calificarlo como un balance general, sino de desastre estatal. Hay un desastre en el tema medido básicamente, en primer lugar, por el número muy alto de personas que están en estatus de desaparecidas”, dijo el especialista.

Sobre el tema, Pablo Lemus dice que Jalisco será el primer estado del país en elevar la atención a las desapariciones al rango de secretaría, un gesto que refleja la gravedad del problema y la urgencia de abordarlo.

“Hemos decidido visibilizar esta tragedia. No podemos ignorar el dolor de las familias y colectivos. Resolver el problema comienza por aceptarlo, y nuestra estrategia se enfocará en erradicar las desapariciones con acciones contundentes y cercanía hacia las víctimas”, menciona a El Sol de México.

El gobernador también adelantó que el próximo lunes instalará una mesa interinstitucional de seguridad pública, que incluirá a las Fuerzas Armadas, autoridades federales, estatales y municipales.

“Trabajaremos de manera coordinada con el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y con Omar García Harfuch, en una estrategia integral para devolver la paz a Jalisco”.

En el plano político, Lemus destaca el peso de Jalisco dentro de MC, ya que el estado ha sido cuna de los mayores éxitos del partido.

“Jalisco es el corazón de Movimiento Ciudadano. Es el estado que más votos ha dado a este proyecto político, y nuestra voz debe ser escuchada en las decisiones nacionales”, afirma.

Este viernes, Pablo Lemus asume formalmente el cargo de gobernador constitucional de Jalisco en una ceremonia en el Congreso del Estado.

“Estoy listo para asumir esta responsabilidad con toda la energía y el amor que Jalisco merece", subraya.