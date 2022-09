AMLO acusa a empresarios de condicionar construcción de Tramo 6 del Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que vienen nuevos obstáculos para continuar con la construcción del Tren Maya, pero ahora en el Tramo 6, que abarca el trayecto de Tulum-Bacalar y acusó directamente al empresario Roberto Hernández Ramírez de encabezar las trabas para que no continúe su megaobra.

Dijo que el empresario dirige un grupo de industriales que están poniendo trabas para que se construya el Tramo 6 del Tren y dijo que lo están condicionando para que le permitan construir la obra a cambio de que puedan fraccionar la reserva ecológica.

Te recomendamos: Tramo 5 del Tren Maya se desviará si se localizan cenotes: AMLO

“Ya amenazando unos, aprovecho para mandar el recado, ‘te dejo pasar, pero me vas a dejar la reserva, que yo fraccioné, la reserva’; les mandé decir ‘¿de qué quieren su nieve?’: nos están condicionando de los dejamos pasar, pero necesitamos autorización para la reserva, no”, enfatizó el presidente.

Por lo anterior, López Obrador aprovechó para expresarle a estos empresarios que no va a permitir que se apropien de la reserva ecológica de Punta Pájaro ni se va a dar por vencido, mientras agregó que si esas tierras las entregaron otros mandatarios, él no lo va a permitir, “ya esto no se puede, esto se tiene que cuidar, son humedales de alto valor biológico, de flora, de fauna, y se tiene que cuidar, así está lo del Tren Maya”, puntualizó.

Finanzas Blindaje legal del Tren Maya cuesta 44 mdp

También dijo que grandes empresarios y banqueros en la época del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, con la reforma a la Ley Agraria que se hizo en ese entonces, compraron tierras a los campesinos y expresó que “convirtieron en mercancía las tierras”.

El presidente señaló en su conferencia de prensa que Hernández Ramírez, quien es presidente honorario de Grupo Financiero Citi Banamex, posee una casa de manera ilegal dentro de la reserva ecológica de Punta Pájaros, en el municipio de Carrillo Puerto, Quintana Roo y aseguró que la obtuvo gracias a la relación con el expresidente Vicente Fox, de quien dijo también va a vacacionar allá.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Roberto Hernández, es un empresario y banquero de origen veracruzano, que fue presidente de la Bolsa Mexicana de Valores a finales de la década de los años setentas, además fue director del Banco Nacional de México a finales de la década de los noventas y además, fue dueño del banco Banamex y grupo Vitro.