AMLO pide a habitantes y transportistas no enfrentarse para terminar la carretera Oaxa-Istmo

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la comunidad de Santo Domingo Textepec y transportistas a no enfrentarse y permitir la construcción de la carretera Oaxaca-Istmo, luego de un enfrentamiento el martes que dejó varias personas heridas.

"Es un enfrentamiento que hubo entre pobladores y transportistas en la carretera que se construye de Oaxaca al Istmo por el contrato del acarreo del material. Hubo un enfrentamiento, golpes, piedras, hubo heridos no graves, según me informan, pero hacer un llamado a que no actúen con violencia", señaló el presidente durante su conferencia matutina del miércoles.

De igual manera pidió a los líderes de las comunidades a llegar a acuerdos.

“Llamo a los líderes de las comunidades a que se pongan de acuerdo y no recurran a la violencia”, reiteró el mandatario del Ejecutivo.

López Obrador también aprovechó para criticar a los líderes del transporte que están en conflicto y los acusó de usar a sus agremiados.

“... y a los dirigentes de los sindicatos, que no son los conductores de los camiones, son los jefes que nada más están ‘canasteando’, y ellos son los que promueven incitan muchas veces a esta violencia”, apuntó.

Finalmente, pidió a los pobladores de Oaxaca que ayuden a su gobierno para que pueda concluir la construcción de la carretera e inaugurarla antes de que termine su mandato.

“Entonces decirle a la gente que nos ayude, porque ya nos faltan 40 días y yo quiero entregar esa carretera que lleva como 15 años construyéndose y ya estamos, nos deben faltar como 3 kilómetros de una carretera de 160 kilómetros con muchísimas estructuras, porque atraviesa toda la Sierra de Oaxaca”, dijo el presidente.