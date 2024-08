AMLO pide al legisladores cuidar el proceso de la Reforma Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los diputados de Morena y aliados, para que cuiden el proceso legislativo de la Reforma Judicial que busca remover a magistrados, ministros y jueces, para que sean elegidos por voto popular.

Tras preguntarle si cree que debe ser aprobada en septiembre la Reforma Judicial, como lo dijo el próximo líder de los morenistas en San Lázaro, Ricardo Monreal, el presidente respondió: “Yo le creo a Ricardo, si esos son los tiempos. Va a depender de los debates, la discusión en el Pleno”, señaló.

Sin embargo hizo énfasis en que los legisladores oficialistas, “tienen que cuidar mucho el procedimiento”.

Esto, debido a que cree que dicha enmienda podría tumbarla algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si no es procesada correctamente.

“Porque si no, uno de ellos (los ministros) que echó abajo una ley, que dijo no se cumplió con el procedimiento, metiéndose en la vida interna de otro poder, no hubo debate suficiente, entonces se anula la ley. Que se cuide, no vaya a ser que los ministros nos la nulifiquen, tienen que cuidar todo”, recalcó.

Ayer, el próximo coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal dijo que espera que la Reforma Judicial del presidente López Obrador sea aprobada en la primera septiembre.