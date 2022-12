No le hace que reforma electoral nos lleve tiempo, aplicará para 2024: AMLO

“No le hace que reforma electoral nos lleve tiempo, porque aplica para la elección presidencial (en 2024)”, dijo el presidente Andrés Manuel López ante el cuestionamiento de una reportera que le indicó qué hay cambios que no contemplaba su iniciativa original, como el que los partidos guarden dinero que no utilicen para elecciones posteriores

El presidente dijo que no tenía conocimiento de ese cambio y justificó que todavía el Senado puede revisar la reforma en febrero y enmendar lo que no se tenía previsto en el proyecto original.

"Se puede revisar en febrero. Tenemos tiempo, aquí el asunto de fondo es que se trató, de discutió y la gente se dio cuenta de los intereses que predominan en el INE", manifestó López Obrador, al acusar que había un gasto excesivo en su reforma que tiene como objetivo fundamental reducir el gastos del árbitro electoral.

Agregó que él no es un represor y la oposición puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se rechace su reforma.

"Va a ir a la Corte con la intención que nos rechacen la reforma, que la declaren inconstitucional, por menos que eso van a los jueces, todos los días están presentando denuncias, pero es su derecho y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va haber ninguna acción coercitiva", aseguró.

Ironizó al decir que la oposición está obcecada en que no se toque la ley electoral, “porque es como el castillo de la pureza” y van a ir a la SCJN para que no se toque la ley.

Expresó que casi todos los días la oposición está presentando denuncias en su contra, pero sostuvo que es su derecho y no realizará ninguna acción coercitiva en contra de ellos.

El presidente aprovechó para decir que no se deben hacer conjeturas sobre el atentado que sufrió el periodista la semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva y recalcó que se debe hacer una investigación a fondo y criticó a otros periodistas, como Jorge Ramos y Denise Maerker, a quienes acusó de no manifestarse de la misma manera con otros casos de asesinatos de periodistas y violaciones a derechos humanos. Por lo que dijo que a pesar de eso, no va a reprimir a nadie, pues llegó al poder para hacer justicia y hacer valer las libertades.

Por lo anterior, le recomendó a estos periodistas que, "no sigan haciendo el ridículo, porque no van a lograr nada, al contrario: se van a seguir hundiendo en el pantano de las mentiras del hampa del periodismo".

"Es de lo más bajo aprovechar esta situación tan lamentable (como el atentado a Gómez Leyva) para hacer una campaña y culparme", agregó López Obrador.

Señaló también que él tiene su conciencia tranquila y seguirá trabajando en su proyecto político de reformar a México.

"No, no tengo problemas de conciencia y vamos a seguir luchando, porque es una transformación que nos hace falta a todos y nos beneficia a todos. A ellos mismos, a sus familias. No se puede vivir con un régimen mafioso. No pueden gobernar México malhechores, corruptos, gente sin escrúpulos, de malas entrañas, malos de malolandia", concluyó el presidente.









