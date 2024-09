Comisión del INE invalida reelección de Alito Moreno en el PRI

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) invalidó las reformas a los estatutos del PRI que permitían la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas en la presidencia nacional del tricolor por hasta ocho años.

El Consejo General del INE deberá ratificar la decisión en la sesión programada para el 12 de septiembre.

En sesión pública, los consejeros determinaron que las reformas a los estatutos del PRI se realizaron cuando el proceso electoral aún no concluía y el artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe reformas a los documentos básicos con los comicios en curso, por lo que no pueden declarar que los cambios son constitucionales.

Política PRI denuncia amenazas del crimen organizado por la reforma judicial

El consejero Arturo Castillo se pronunció en contra de avalar las reformas a los estatutos del PRI, pues dijo que las modificaciones se realizaron cuando el proceso electoral estaba en curso y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido sentencias en ese sentido.

“Se sostiene que la prohibición prevista en esta disposición legal aplica desde el inicio efectivamente del proceso electoral hasta la etapa de resultados y calificación de la elección, es decir, se trata de un criterio reiterado por la Sala Superior”, dijo.

El consejero Uuc-kib Espadas coincidió con su homólogo y dijo que en caso de validar las reformas a los estatutos se estaría atentando contra de los derechos de los militantes del PRI.

“No se debe admitir una reforma hecha en tiempos expresamente vedados por la ley, me parece que las razones son amplias, no es simplemente un mandato legal y la falta de precedentes judiciales suficientes para hacer otra cosa, sino que de aceptarse que un precedente equivale a la suspensión del artículo de ley estaríamos atentando en contra de los derechos de la militancia y del sano desarrollo de los partidos políticos”, expresó el consejero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Antes de arrancar la discusión, el consejero Arturo Castillo pidió posponer la discusión para el miércoles, pues la participación de Alejandro Moreno Cárdenas en la discusión de la reforma judicial podría enrarecer la decisión que hoy tome la autoridad electoral; su propuesta no fue aprobada.

Los expresidentes del PRI, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa y Pedro Joaquin Coldwell, advirtieron ayer a través de un pronunciamiento que el INE quería dar un albazo para permitir la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, pues así lo perfilaba el proyecto que elaboró la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE; sin embargo, los consejeros les dieron la razón.