Coronavirus es una enfermedad grave de atención prioritaria: Consejo de Salubridad

Al concluir la reunión del Consejo de Salubridad General se dejó claro que a partir de ahora se constituye en sesión permanente hasta que se disponga lo contrario.

En los acuerdos finales, se estableció que este Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Ante esto, la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID, “en consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial”.

En este sentido, el Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la brevedad, “planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID que necesiten hospitalización”.

El pleno del Consejo de Salubridad General será el encargado de establecer las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los sectores social y privado.

En este consejo estuvieron presentes los titulares de la SEGOB, STPS, SEP, Economía, Medio Ambiente, SCT, Conacyt, Función Pública, Salud, IMSS, ISSSTE, DIF, entre otros.

Presentan Plan IMSS

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, detalló que en esta reunión se abordó lo que se concluyó en el Consejo de Salubridad General.

“Eso es lo más importante, el resto proyectos”, explicó a las afueras del Palacio Nacional.

Robledo Aburto insistió en que se presentó el Plan IMSS, mismo que ya había sido analizado con anterioridad, donde los 70 hospitales que serán puntos de referencia y 18 que serán unidades de terapia intensiva.

“Se los quiero decir de corazón, estamos trabajando Y lo importante es que empezamos a tener estas medidas, lo Fundamental, la nota para ustedes, Lo que pasó en el consejo de salubridad general, eso es lo Más importante”, expuso.

"México hace lo correcto"

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa) afirmó que la reunión extraordinaria del Consejo de Salubridad General permitió reafirmar que México hace lo correcto para contrarrestar al Covid-19, científica y técnicamente.

“Existe consenso entre instituciones, en este caso organizaciones sociales de muy variada naturaleza orientación y atribuciones, en que el plan integral -que en México inicio con su monitoreo y alerta temprana en diciembre de 2019 y ya de manera más formal en enero de 2020 y que ha continuado es el plan, es correcto para enfrentar científica y técnicamente esta epidemia”, expresó.

También rechazó que sea necesario que exista una reunión de dicho Consejo de Salubridad para poder entrar en alguna de las distintas etapas de una epidemia, por lo que subrayó “esta es una expectativa también un tanto desconectada de la realidad, en el sentido de que no se necesitará una sesión especial para entrar a la siguiente fase”.

“El Consejo de Salubridad se reúne o se puede reunir con distintos propositivos, no necesita que haya sesión ordinaria o extraordinaria para ir implementando los distintos elementos del protocolo técnico de respuesta a esta epidemia”, añadió.

Detalló que en otros países se decretan estados de emergencia la tenerse distintos significados de la misma palabra, pues indicó que México no ha entrado en esta etapa, ya que en algunos países no se puede disponer de recursos para atender una epidemia en tanto no se instale este escenario.

Sin embargo, aclaró que en México “existe la voluntad política del gobierno de actuar tempranamente, de manera integrada, efectiva y el propio Presidente de la República ha tomado cartas en el asunto desde los primeros días, contemplando que podemos tener algunas economías con reducción de gastos superfluos, que hay todavía en algunas partes el gobierno, y destinarlos directamente a la salud”.

Así mismo, detalló que este Consejo no se instala, pues se estableció desde su creación en la administración del presidente Benito Juárez, así como que no había sido necesaria esta reunión al sesionar dos comités que contemplan a todas las instancias gubernamentales que participaron esta noche en una sesión extraordinaria en Palacio Nacional para atender esta epidemia.

“En este caso, las disposiciones que el Consejo puede tomar, habían sido cubiertas desde semanas atrás cerca de dos meses por comités, específicamente dos comités, que hayan estado sesionando conjuntamente: el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que encabeza el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y el Comité Nacional de Emergencia, que encabeza el secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo Montaño, y la composición e instituciones representadas en estos dos comités son las mismas que el Consejo de Salubridad General”.

