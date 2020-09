Corría dinero ilegal para reformas de Peña Nieto: Ricardo Monreal

En 2015, Ricardo Monreal denunció en tribuna que corría dinero ilegal por los pasillos del Congreso para avalar las reformas estructurales, entre ellas la energética, de Enrique Peña Nieto, pero en esa ocasión reconoció que no contaba con las pruebas necesarias. Era diputado federal por Morena.

“Te podría decir que sí existía la presunción de que se estaba destinando dinero fuera del presupuesto de la Cámara para respaldar las reformas estructurales; era casi público, los pasillos siempre estaban llenos de cabilderos de empresas, de personajes que iban a empujar y a respaldar las reformas estructurales. Denunciamos que presumíamos que había recursos de manera ilegal aplicados para convencer a legisladores de las bondades de estas reformas”, recuerda en su oficina de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política sentado bajo un cuadro de Benito Juárez.

Hoy ya no es uno más de la oposición como en ese lejano 2015, hoy controla la bancada del partido en el poder, Morena. Asegura que desde que le cayó en su WhatsApp la denuncia penal interpuesta por el exdirector de Pemex contra varios de los legisladores que ese año fueron sus compañeros, leyó las más de 60 hojas y ve creíble las acusaciones en contra, principalmente, de los senadores panistas.

—Te tocó convivir con todos, fueron compañeros. Al final del día, ¿los sobornos no afectan la imagen de todos los legisladores?

—Todo acto de soborno, todo acto de corrupción, todo acto de deshonestidad en el Legislativo sí afecta el desarrollo de las instituciones, la confianza ciudadana en esos órganos del Estado, y quedamos afectados todos los integrantes de un órgano constitucional en el que la gente no distingue partidos, simplemente dice son legisladores y son corruptos. Es muy difícil caminar con esa losa.

El rostro de Monreal Ávila muestra los estragos de la desvelada provocada por las negociaciones con la oposición —y unas cuantas horas dedicadas a escribir su próximo libro— para lograr los consensos que permitan aprobar el mayor número de reformas que urgen a la cuatroté.

“Hoy yo tengo que operar con mucha certeza y con mucha finura porque PRIPAN-PRD y MC, el denominado bloque de contención, ha expresado previamente a que llegue la minuta (de la eliminación del fuero) que votarán en contra, y estos cuatro partidos en el Senado representan una tercera parte, por lo que no puedo sacar la mayoría calificada si todos se unen”, relata el legislador federal por sexta ocasión.

Monreal no duda en presumir su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que nació hace 22 años. Pero acota que su diálogo es franco y siempre se dicen lo que piensan: “El Presidente se resiste a adquirir deuda, él no está de acuerdo con crear nuevos impuestos, él cree que con austeridad y honestidad pudiéramos enfrentar los efectos de la pandemia; yo no estoy seguro de que así vaya a suceder o de que sea suficiente la austeridad o el manejo honesto de recursos para enfrentar esta crisis”.

Foto: Roberto Hernández

Esta cercanía con el Ejecutivo le permite conocer detalles del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que enviará a San Lázaro a más tardar el próximo 8 de septiembre.

“Se van a crear los estímulos, los apoyos, los créditos, los respaldos para lograr que sobrevivan las medianas y pequeñas empresas. El Presidente de la República está diseñando un programa de respaldo social, de profundización de política económica y social, en beneficio de las poblaciones o sectores más vulnerables. También va a reforzar las instituciones de fomento y de crédito para que sean las que respalden a la industria, al comercio, a la pequeña y mediana empresa, a través de Banobras, Nacional Financiera, Bancomext y del Banco del Bienestar”, explica brevemente.

Reconoce que la clase política no imaginó que la crisis sanitaria se prolongaría tantos meses y que los efectos de la pandemia los tiene “asustados”.

—¿No le ha faltado a este Poder Legislativo dar mayor supervisión al trabajo de Hugo López-Gatell? Se ve muy suelto.

—Quizá dejamos muy flexible el movimiento del subsecretario y quizá la rendición de cuentas pudiera ser más enfática en su caso, lo acepto. Pero nadie estaba acostumbrado a actuar en una situación similar.

—Muchos lo ven como precandidato.

—Yo creo que la exposición mediática permanente de López-Gatell en esta transición sanitaria lo ha colocado en esta visibilidad que no ha tenido secretario alguno, y que no ha tenido funcionario público alguno más que él, y por eso se piensa que puede tener aspiraciones políticas futuras, lo que me parecería lógico si así fuera, no estoy en contra.